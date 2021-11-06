Политолог Корнилов предположил, зачем шеф ЦРУ Бернс приезжал в Москву

Российская Федерация и Соединенные Штаты ведут диалог на очень многих уровнях взаимодействия. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее CNN сообщил, что президент США Джозеф Байден направил в Москву шефа Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса, чтобы тот предупредил руководство РФ о том, что Вашингтон пристально следит за якобы «наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной», а также выяснил, «зачем Кремль это делает». По данным источников CNN, после встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в «попытке разрядить напряженность» между Москвой и Киевом.

«Этот визит для многих был неожиданным, — заметил Корнилов. — Появление главы ЦРУ в Москве стало сюрпризом для многих, но на то они и спецслужбы, чтобы не афишировать свои действия. Версия CNN в принципе заслуживает внимания, хотя сам посыл насчет передвижения российских войск якобы у украинских границ, как нам известно, является фейковым, что, кстати, признает и украинская сторона».

Что же касается истинного мотива встречи в Москве, то здесь, по словам политолога, CNN, скорее всего, правы.

facebook.com / Владимир Корнилов

«Украинская тематика в отношениях между США и Россией если не доминирует, то занимает важные позиции, — заметил эксперт. — Мы периодически обмениваемся информацией по данному поводу: все помнят визиты Виктории Нуланд в Москву, личные контакты Владимира Путина и Джозефа Байдена и так далее. Что же, как мы теперь видим, консультации ведутся и на уровне спецслужб тоже. Очевидно, Бернс обсуждал со своими российскими коллегами довольно чувствительные темы и оперировал документами с высоким уровнем секретности — так что нет ничего удивительного в том, что на встречу не был послан, например, посол США в РФ».

Собеседник ФАН напомнил, как в недавнем времени состоялась встреча высших военных чинов России и Соединенных Штатов.

«Так что мы, по всей видимости, серьезно активизировали этот определенного рода диалог, в том числе по некоторым конфиденциальным темам, — заметил Корнилов. — И, кстати, это намного лучше, чем было при Дональде Трампе, когда такого общения не было, а попытки его начать тут же осуждались той самой прессой, которая сейчас вполне нормально взирает на контакты между российскими и американскими деятелями».

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил о «фальсификации» выдвижения Зеленского на пост президента.