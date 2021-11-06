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Изобретатель из Иркутска создал универсальный аэромобиль для езды по земле и снегу
Общество

Этот изобретатель «готовит сани летом» и точно знает, чем развлечь своих детей — любителей с ветерком прокатиться по заснеженным полям и замерзшим рекам. Собранный им аэромобиль работает от самолетного двигателя, разгоняется благодаря винтовой тяге и «переобувается» с лыж на колеса в зависимости от времени года.

«Две зимы на нем катались, а летом-то чем заниматься? Картинг, вроде, внукам уже надоедает, я решил сделать летний вариант и вместо лыж поставил колеса», — рассказывает изобретатель Виктор Горохов.

Внутри одноместное транспортное средство почти не отличается от автомобиля, те же сиденья, руль, ручное управление и педали. Для езды в темное время суток предусмотрены фары. Мощность двигателя составила 50 лошадиных сил. По словам Виктора, «ВИГОЛ» разгоняется до 80 километров в час, чего вполне хватает для снежного лихачества. Теперь ему не терпится презентовать получившийся агрегат своим сыновьям.

«Я подумал вспомнить молодость, сделать сыновьям не подарок, а хотя бы чему-то научить их, что можно головой «шурупить» и что-то делать. Не ждать, когда папа купит, а что-то самому изобретать», — поделился Виктор.

Горохов с детства любил работать с техникой. Однажды он приехал в школу на автомобиле, собранном своими руками. Теперь опыт конструирования мужчина передает детям, совместно с ними создавая машины для картинга. Конструктор признается, что дело это трудоемкое и не из дешевых. Например, на этот аэромобиль у него ушло три года и 500 тысяч рублей. Конечно, на эти деньги можно было купить снегоход и даже автомобиль, но превыше купюр для Горохова труд и бесценный опыт, который он передает молодому поколению.

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россия иркутск общество изобретения
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