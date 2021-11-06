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Использование «нейтрали» на «автомате» признали одной из самых опасных привычек водителей
Общество
Использование «нейтрали» на «автомате» признали одной из самых опасных привычек водителей
wikipedia.org  /  Tennen-Gas/CC BY-SA 3.0

Москва, 6 ноября. Автомобилисты, пересаживаясь с «механики» на «автомат», переносят старые привычки на двухпедальный транспорт. «Российская газета» перечислила несколько самых опасных действий, совершаемых водителями при езде на АКПП.

Литера N на площадке селектора нередко вводит в заблуждение. Годами передвигаясь на «механике», водители думают, что «нейтраль» будет способствовать экономии топлива. Именно так они поступали, когда подъезжали к светофору накатом. Однако такие действия буквально убивают автоматическую коробку, поскольку в этом режиме масляный насос перестает работать, а это значит, детали трансмиссии не смазываются.

Парковка авто с «автоматом» на склоне вредит не только двигателю, но и коробке передач. Трансмиссионное масло утекает далеко от заборника насоса. В результате после пуска мотора смазка в АКП либо не поступает, либо поступает в минимальных количествах, а это особенно актуально для зимнего периода, когда масло в коробке густеет.

Водителям ранее рассказали, что перебортовка колес выгодна в том случае, если у автомобиля большой пробег, а шины служат два-три сезона. Если диски и резина новые, то ежесезонная перебортовка не принесет никакого вреда.

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двигатель акпп нейтральная передача
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