Украинский блогер Шевченко рассказал анекдот о странном поведении Зеленского в Глазго

Киев, 6 ноября. Украинский блогер Панас Шевченко высмеял президента Владимира Зеленского на саммите в Глазго и рассказал смешной анекдот.

Поведение Зеленского на климатическом саммите в Глазго было весьма странным. Он не явился на собственное выступление, поставив в неудобное положение спецпредставителя главы Белого дома по вопросам климата Джона Керри, который пригласил украинского лидера к трибуне и растерялся, когда тот не пришел.

Позднее Зеленский опубликовал в Twitter фотографию с президентом США Джо Байденом, где заискивающе смотрел на американского коллегу. Подписчики президента иронично отреагировали на снимок и пошутили, что встреча с Байденом на саммите была самым счастливым моментом в жизни Зеленского.

Вскоре МИД Украины сообщил, что Зеленский обсудил в Байденом вопросы, касающиеся Донбасса, но американские журналисты пишут, что переговорами эту встречу в коридоре не назовешь, тем более, что в расписании ее и вовсе не было.

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История стала поводом для анекдота, который своим подписчикам в Twitter рассказал Панас Шевченко.

«Зеленский в Глазго загнал Байдена в угол, поставил Макрона на колени, выдвинул ультиматум Меркель и хотел уже принять капитуляцию у Путина, но появившаяся охранник прогнала президента Украины из музея мадам Тюссо», — шутит блогер.

Ранее киевские социологи представили тревожную статистику для режима Владимира Зеленского. Всего за месяц его президентский рейтинг упал на 7%.