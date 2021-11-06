Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 16:55
16:53
Происшествия
Самолет рейса Уфа — Москва не смог своевременно подняться в небо из-за открытой двери
16:52
Общество
Кинотеатры и ночные клубы возобновят работу в Адыгее после 10 ноября
16:52
Общество
Письма королевы Елизаветы II и принца Чарльза выставят на продажу
16:51
Общество
Джигурда рассказал о величии украинского языка и таланте юмориста Галкина
16:49
Политика
Читатели The Telegraph указали на выход из-под контроля ситуации с мигрантами в Европе
16:48
Общество
Александр Стриженов назвал уход матери в монастырь осознанным решением
16:47
Общество
Власти Мордовии решили не продлевать период нерабочих дней в регионе
16:45
Общество
Бывший премьер Украины Ефим Звягильский умер от COVID-19
16:45
Происшествия
Площадь лесных пожаров в России увеличилась в 17 раз за минувшие сутки
16:45
Украина
Политолог Корнилов предположил, зачем шеф ЦРУ Бернс приезжал в Москву
Все новости

Украинский блогер Шевченко рассказал анекдот о странном поведении Зеленского в Глазго
Политика
Украинский блогер Шевченко рассказал анекдот о странном поведении Зеленского в Глазго
Федеральное агентство новостей

Киев, 6 ноября. Украинский блогер Панас Шевченко высмеял президента Владимира Зеленского на саммите в Глазго и рассказал смешной анекдот.

Поведение Зеленского на климатическом саммите в Глазго было весьма странным. Он не явился на собственное выступление, поставив в неудобное положение спецпредставителя главы Белого дома по вопросам климата Джона Керри, который пригласил украинского лидера к трибуне и растерялся, когда тот не пришел.

Позднее Зеленский опубликовал в Twitter фотографию с президентом США Джо Байденом, где заискивающе смотрел на американского коллегу. Подписчики президента иронично отреагировали на снимок и пошутили, что встреча с Байденом на саммите была самым счастливым моментом в жизни Зеленского.

Вскоре МИД Украины сообщил, что Зеленский обсудил в Байденом вопросы, касающиеся Донбасса, но американские журналисты пишут, что переговорами эту встречу в коридоре не назовешь, тем более, что в расписании ее и вовсе не было.

Украинский блогер Шевченко рассказал анекдот о странном поведении Зеленского в Глазго
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

История стала поводом для анекдота, который своим подписчикам в Twitter рассказал Панас Шевченко.

«Зеленский в Глазго загнал Байдена в угол, поставил Макрона на колени, выдвинул ультиматум Меркель и хотел уже принять капитуляцию у Путина, но появившаяся охранник прогнала президента Украины из музея мадам Тюссо», — шутит блогер.

Ранее киевские социологи представили тревожную статистику для режима Владимира Зеленского. Всего за месяц его президентский рейтинг упал на 7%.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский блогер Шевченко рассказал анекдот о странном поведении Зеленского в Глазго
украина путин зеленский шевченко
Комментировать