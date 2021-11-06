Трамп предположил, что «проблемный парень» Болдуин мог намеренно убить оператора Хатчинс

Вашингтон, 6 ноября. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что голливудский актер Алек Болдуин мог намеренно застрелить оператора Галину Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчина».

Инцидент произошел несколько недель назад на съемках, которые проходили на ранчо в Нью-Мексико. Во время работы над сценой артист выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате несчастного случая пострадали Хатчинс и режиссер проекта Джоэл Соуса. Вскоре оператор умерла от полученных ран в больнице.

Трамп предполагает, что Болдуин не может быть жертвой обстоятельств и как-то причастен к произошедшему. Он недоумевает, как можно было направить оружие на человека, который даже не появляется в кадре.

«На мой взгляд, он как-то причастен к этому. Тут нечего добавить, но как можно взять ружье, заряжено оно или не заряжено, и навести его на кого-то, кого даже нет в фильме. Просто навести оружие на этого человека и нажать на курок. Знаете, это ужасно, но я думаю, возможно, он сам его зарядил. Если бы кто-то дал мне в руки пистолет, я никогда бы не нацелил его на человека и не выстрелил», — уверено заявил Трамп в эфире Christ Stigall Show.

Global Look Press / AUG

Бывший глава Белого дома заявил, что актер неоднократно давал понять СМИ и поклонникам, что он «плохой парень». Он предполагает, что голливудский актер может быть серьезно болен.

«Что-то с ним не так. Он болен. Я помню его хорошие и плохие работы в кино, но это. Он ужасен. То, что он сделал — это ужасно», — добавил Дональд Трамп.

Ранее Болдуин впервые прокомментировал дело об убийстве Хатчинс. Он отметил, что тесно общался с покойной и произошедшее считает несчастным случаем, возможным с вероятностью один к триллиону.