Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 16:55
16:53
Происшествия
Самолет рейса Уфа — Москва не смог своевременно подняться в небо из-за открытой двери
16:52
Общество
Кинотеатры и ночные клубы возобновят работу в Адыгее после 10 ноября
16:52
Общество
Письма королевы Елизаветы II и принца Чарльза выставят на продажу
16:51
Общество
Джигурда рассказал о величии украинского языка и таланте юмориста Галкина
16:49
Политика
Читатели The Telegraph указали на выход из-под контроля ситуации с мигрантами в Европе
16:48
Общество
Александр Стриженов назвал уход матери в монастырь осознанным решением
16:47
Общество
Власти Мордовии решили не продлевать период нерабочих дней в регионе
16:45
Общество
Бывший премьер Украины Ефим Звягильский умер от COVID-19
16:45
Происшествия
Площадь лесных пожаров в России увеличилась в 17 раз за минувшие сутки
16:45
Украина
Политолог Корнилов предположил, зачем шеф ЦРУ Бернс приезжал в Москву
Все новости

Трамп предположил, что «проблемный парень» Болдуин мог намеренно убить оператора Хатчинс
Общество
Трамп предположил, что «проблемный парень» Болдуин мог намеренно убить оператора Хатчинс
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 6 ноября. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что голливудский актер Алек Болдуин мог намеренно застрелить оператора Галину Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчина».

Инцидент произошел несколько недель назад на съемках, которые проходили на ранчо в Нью-Мексико. Во время работы над сценой артист выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате несчастного случая пострадали Хатчинс и режиссер проекта Джоэл Соуса. Вскоре оператор умерла от полученных ран в больнице.

Трамп предполагает, что Болдуин не может быть жертвой обстоятельств и как-то причастен к произошедшему. Он недоумевает, как можно было направить оружие на человека, который даже не появляется в кадре.

«На мой взгляд, он как-то причастен к этому. Тут нечего добавить, но как можно взять ружье, заряжено оно или не заряжено, и навести его на кого-то, кого даже нет в фильме. Просто навести оружие на этого человека и нажать на курок. Знаете, это ужасно, но я думаю, возможно, он сам его зарядил. Если бы кто-то дал мне в руки пистолет, я никогда бы не нацелил его на человека и не выстрелил», — уверено заявил Трамп в эфире Christ Stigall Show.

Трамп предположил, что «проблемный парень» Болдуин мог намеренно убить оператора Хатчинс
Global Look Press / AUG

Бывший глава Белого дома заявил, что актер неоднократно давал понять СМИ и поклонникам, что он «плохой парень». Он предполагает, что голливудский актер может быть серьезно болен.

«Что-то с ним не так. Он болен. Я помню его хорошие и плохие работы в кино, но это. Он ужасен. То, что он сделал — это ужасно», — добавил Дональд Трамп.

Ранее Болдуин впервые прокомментировал дело об убийстве Хатчинс. Он отметил, что тесно общался с покойной и произошедшее считает несчастным случаем, возможным с вероятностью один к триллиону.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Трамп предположил, что «проблемный парень» Болдуин мог намеренно убить оператора Хатчинс
трамп болдуин хатчинс ржавчина
Комментировать