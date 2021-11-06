Премьер Белоруссии Головченко: рынок РФ надолго останется определяющим для республики

Минск, 6 ноября. Реализация интеграционных программ будет выгодна и Белоруссии, и РФ. РБ получит доступ к российскому рынку, который еще долго будет иметь решающее значение, заявил ТАСС премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Программы интеграции между двумя государствами предполагают устранение различий в техническом регулировании. Такая мера должна обеспечить распространение общих производственных стандартов. Это позволит компаниям стран участвовать в конкурсных закупках соседей и так далее, заявил Головченко.

«В первую очередь от этого выиграют белорусские производители. Потому что российский рынок будет иметь для нас определяющее значение на протяжении еще долгих лет, это огромный потребитель наших товаров и услуг», — сказал глава правительства.

Премьер-министры России и Белоруссии в сентябре подписали постановление по Союзному государству. Стороны согласовали 28 программ, разработка которых велась более трех лет.