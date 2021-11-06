Певица Алсу раскрыла поклонникам свой рост и вес

Москва, 6 ноября. Певица Алсу, завоевавшая свою популярность в конце 1990-х — начале 2000-х, и сегодня продолжает выступать на сцене. При этом она давно стала мамой и женой, пишет Teleprogramma.pro.
Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль.
Год назад, в разгар первой волны пандемии, артистку практически нельзя было встретить на публике. Зато сейчас она активно выступает и посещает дружеские вечеринки. Недавно она спела дуэтом с экс-вокалисткой группы «А’Студио» Кэти Топурией.
Некоторое время назад Алсу неожиданно решила пообщаться с поклонниками в Instagram. Отвечая на вопросы фанатов, она назвала свои реальные рост и вес — 172 сантиметра и 58 килограммов. Певица также опубликовала видеоролик, где дефилирует в блестящем платье в пол. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру.
Подойдя к камере, артистка одарила подписчиков воздушным поцелуем. Во время дефиле она красиво крутила формами, и поклонники не смогли не восхититься певицей. По мнению многих, выглядеть так в 38 лет удается далеко не всем.
Подписчики отметили и наряд звезды. Они указали, что певица имеет модельный рост, о котором большинство девушек только мечтает.
«Такие стройные ножки и тончайшие щиколотки»;
«Какая ты красотка»;
«Наряд идеальный, как и фигура»;
«Ну вы мама, которая затмит всех»;
«Алсу, вы всегда восхищали!»;
«Просто идеальные параметры»;
«С таким ростом по подиуму ходить можно»;
«Какая грация!»;
«Алсу, вы поражаете мужские взоры»;
«Это столько работы над собой! Бесподобная», — написали пользователи Сети.
В интерактиве, который она устроила у себя в сторис, звезда выбрала самые интересные вопросы и опубликовала в микроблоге ответы на них. Ответила она и на вопрос «Что для вас важнее всего в этой жизни?». Не задумываясь, певица написала, что ее дети важнее всего на этом свете для нее.
Ответ был подкреплен редкой домашней фотографией, где собраны все отпрыски звезды вместе с ней. Там были и Сафина, и Микелла, и сын Рафаэль. Внешность единственного сына Алсу пока скрывает от поклонников.
Ранее сообщалось, как звезда порадовала поклонников другим семейным снимком.