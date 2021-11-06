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Профсоюзы Боливии осудили призывы оппозиции к национальной забастовке
Весь мир
Профсоюзы Боливии осудили призывы оппозиции к национальной забастовке
Global Look Press  /  Radoslaw Czajkowski / dpa

Ла-Пас, 6 ноября. Боливийские профсоюзы не поддержали призывы оппозиции по организации общенациональной забастовки.

Профсоюзные лидеры назвали призыв оппозиционных сил к началу 8 ноября общенациональной бессрочной забастовки незаконным, заявив, что он направлен на то, чтобы повлиять на восстановление экономики южноамериканской страны в разгар нынешней пандемии COVID-19.

Исполнительный секретарь Федерации профсоюзов работников горнодобывающей промышленности Боливии (Fstmb) Гонсало Киспе отметил, что его профсоюз очень четко заявляет о своей позиции в поддержку правительства, и отметил, что «они не допустят никаких попыток дестабилизации, которые нанесут ущерб процессу восстановления экономики страны».

«Нам стоит вернуться к нормальной жизни после политического кризиса, пережитого в 2019 году, и жесткого карантина из-за пандемии в 2020 году. Сейчас думать о парализации страны совершенно безответственно. Поэтому мы осуждаем и отвергаем эти взгляды, которые наносят ущерб развитию и росту страны», — заявил он.

Аналогичным образом на призывы к акции протеста отреагировал представитель Медицинской федерации Тарихи (FMDT) Антонио Молина заявив, что «забастовка наносит серьезный ущерб нашим братьям из Тарихи, которые защищают здоровье в этот трудный момент борьбы с пандемией. Они не могут быть незащищенными, это полная безответственность со стороны гражданского комитета».

Медицинский персонал, связанный с FMDT, подтвердил, что 8 ноября они выйдут на рабочие места, «поскольку это наша главная обязанность как врачей».

Исполнительный секретарь Федерального департамента работников транспорта города Ла-Пас Эдсон Вальдес отметил, что анонсированная оппозицией акция протеста имеет политический подтекст.

«Мы, как перевозчики, не согласны с этим, потому что мы видели в правительстве Жанин Аньес всех представителей власти, которые появляются в средствах массовой информации, которые занимали политические должности, злоупотребляли ими и совершали различные преступления и правонарушения. Вот почему мы с ними не согласны», — заявил он.

Вице-президент Боливии Дэвид Чокеуанка отметил, что призыв к забастовке направлен на то, чтобы вновь посеять смятение среди людей.

«Ясно, что они хотят создать хаос, они хотят создать нестабильность. Народ не допустит возвращения в нашу страну тех дней траура, плача и уныния», — сказал он в своем заявлении.

Президент Боливии Луис Арсе в ходе своего выступления в городе Санта-Крус заявил, что «боливийский народ хочет работать, экономика не останавливается».

Ранее с осуждением попыток дестабилизировать ситуацию в стране выступил пресс-секретарь президента Боливии Хорхе Рихтер, который заявил, что народ Боливии в соответствующее время даст оценку действиям оппозиции по поводу угроз экономическому восстановлению страны.

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