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Джигурда рассказал о величии украинского языка и таланте юмориста Галкина
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Общество
Джигурда рассказал о величии украинского языка и таланте юмориста Галкина
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Киев перегнул палку, запретив юмористу Максиму Галкину приезжать на территорию Украины. Таким мнением в беседе с ФАН поделился актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Ранее стало известно, что российского артиста обвинили в том, что в выпуске шоу «Музыкалити» с участием Никиты Джигурды юморист якобы унизил украинский язык.

«Пишут, что Макс перебил Джигурду, когда тот стал читать свой стих «Не помре дух України». С одной стороны, Макс мог бы не перебивать меня и дать дочитать хотя бы четверостишие, но это же молодежное шоу. Моя позиция — спасибо Максу за то, что вообще оставил этот кусочек. Он же мог вырезать эпизод, где я говорю на украинском языке. Когда этот выпуск шоу набрал порядка двух миллионов просмотров, в комментариях, насколько я видел, все из Украины, наоборот, писали благодарность Максу за то, что он оставил эпизод с украинским языком», — сообщил артист.

Никита Джигурда также поделился своим отношением к заявлениям о якобы имевшем место унижении.

«Моя позиция такова, что невозможно унизить украинский язык. Он настолько велик, что никакая шутка или передергивание, пародия не может унизить его», — пояснил собеседник ФАН.

Артист Джигурда рассказал ФАН о величии украинского языка и таланте юмориста Галкина
Prt Scr youtube.com / Красный квадрат

В завершение он добавил, что считает ошибкой Киева внесение Максима Галкина в перечень лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины.

«На мой взгляд, уже перебор то, что Максу не разрешают приезжать на Украину. Лишены лицензии программы с участием, на мой взгляд, замечательного юмориста высшего пилотажа Максима Галкина», — подытожил исполнитель песен.

Ранее певец Никита Джигурда в беседе с ФАН поздравил с днем рождения юмориста Михаила Галустяна. Собеседник рассказал, чего, на его взгляд, нужно опасаться артисту в его 42 года.

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джигурда галкин
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