Энергетическая засуха: рост цен на газ приближает экономику Турции к коллапсу

Тарифы на природный газ стремительно растут в Турции, где сильная зависимость от иностранных источников энергии делает экономику уязвимой. При этом, по предварительным оценкам, в нынешнем году республике понадобится примерно 60 млрд кубометров газа, однако имеющиеся контракты не предусматривают поставку таких рекордных объемов.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, как Анкара может справиться с грозящей нехваткой голубого топлива и почему в мире вновь возрос спрос на энергоносители.

On the global oil and gas market, the supply has failed to meet the increase in energy demand amid energy transitions and economic recovery from the COVID-19 pandemic https://t.co/VMuQp3vI5K via @AlMonitor — Al-Monitor (@AlMonitor) November 5, 2021

Амбициозна, но зависима

Утро 1 ноября турки встретили с новостями о повышении цен на газ — очередном подорожании энергоносителей, которое угрожает еще больше усилить инфляцию и недовольство населения экономической политикой официальной Анкары.

Цена на природный газ, используемый электростанциями, увеличилась на 46,8%, а стоимость топлива, применяемого промышленными предприятиями, на 48,4%. Потребительские цены остались неизменными, но граждане едва ли могут избежать воздействия инфляции, которая уже достигла почти 20%. Впрочем, как подсчитывают независимые экономисты, реальные показатели гораздо более удручающие — годовая инфляция подобралась к отметке 50%.

Doğalgazda sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 46 zam yapıldıhttps://t.co/7tgsdt0pIa — Independent Turkish (@TurkishIndy) November 1, 2021

Повышение цен на газ сопровождалось ростом стоимости и других видов топлива. Только в октябре подорожание бензина фиксировалось четыре раза, что в итоге привело к протестам таксистов и длинным очередям на заправочных станциях в преддверии изменения тарифов.

AKP demek zam demek. Uzun mazot kuyrukları demek. Türkiye'nin her yerinden benzer görüntüler geliyor. AKP'nin ülkeyi getirdiği nokta bu. pic.twitter.com/vObqfbhgJT — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 15, 2021

В основе постоянных скачков цен лежит сильная зависимость Турции от иностранных источников энергии. Как отмечает журналистка Мухдан Саглам, республика импортирует более 93% от необходимого объема топлива и 98% — газа. Однако, в отличие от других стран, повышение цен в Турции было вызвано не только ростом мировых цен на энергоносители, но и резким снижением курса местной валюты.

По данным Центрального банка, лишь в октябре лира потеряла почти 7% своей стоимости по отношению к доллару. С начала года она подешевела примерно на 23% по сравнению с американской валютой.

Глобальная потребность в энергоносителях

Из-за неоправданных надежд на переход к альтернативным источникам энергии, а также в свете восстановления экономики после пандемии COVID-19 на мировом рынке наблюдается резкий рост спроса на нефть и газ по сравнению с прошлым годом.

Так, Международное энергетическое агентство в своем октябрьском отчете оценило увеличение мирового спроса на нефть на дополнительные 500 000 баррелей в день. Тем не менее, на встрече в начале октября члены Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК+) договорились поднять добычу только на 400 000 баррелей в сутки — в ноябре показатели также не были изменены.

FULL STATEMENT: OPEC+ has agreed to increase its production by 400,000 b/d for November, sticking to its current plan of small, regular monthly increases | #OOTT The communiqué is pasted bellow and also here: https://t.co/Zyhlh6hApv pic.twitter.com/iTLauWbP54 — Javier Blas (@JavierBlas) October 4, 2021

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман Аль Сауд заявил агентству Bloomberg 23 октября, что пандемия пока не закончилась и угроза для спроса на энергоносители все еще сохраняется, поэтому производителям нефти следует быть осторожными в повышении нефтедобычи. По его словам, увеличение ежесуточного числа баррелей едва ли повлияет на снижение цен на рынке.

Стоимость «черного золота» поднялась до многолетних максимумов 24 октября. Тогда фьючерсы марки Brent достигли 86,7 доллара за баррель, а марки West Texas Intermediate — 85,4 доллара за баррель. Оба контрольных показателя выросли примерно на 20% с начала сентября. По данным американского инвестиционного банка Goldman Sachs, цены на продукцию Brent могут превысить отметку 90 долларов за баррель к концу года.

Что касается Турции, то в 2019 году ввоз энергоносителей обошелся Анкаре в 41 млрд долларов, что составляет почти 20% от общего объема импорта (210 млрд долларов), из них 12 млрд долларов пришлись на газ. За первые девять месяцев 2021 года импорт энергоносителей в республику достиг 21,5 млрд долларов (из них 6,3 млрд долларов пришлись на газ), а общий объем составил 193 млрд долларов.

Федеральное агентство новостей /

По данным Союза газораспределителей Турции (GAZBİR), в 2020 году на домохозяйства приходилось 32,3% использованного газа. Далее следуют электростанции, работающие на газе (28,6%), и промышленность (26,7%).

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, данные Министерства энергетики Турции за сентябрь показывают, что 25,6% от электрических мощностей Турции зависят от природного газа. Другими словами, энергоноситель жизненно важен не только для отопления, но и для промышленного производства и выработки электроэнергии.

Зимой население будет нуждаться в газе и электроэнергии еще больше. В этой связи Анкара всеми силами пытается обеспечить поставки, но дефицит все же возможен. По оценкам, в 2021 году потребление топлива в стране достигнет рекордных 60 млрд кубометров. Это более чем на пятую часть выше, чем в прошлом году (47,7%). Помимо глобальных тенденций и проблем с турецкой экономикой, потребность в энергоносителе также связана с тем, что минувшим летом засуха привела к сокращению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях и возобновлению эксплуатации ранее остановленных газовых электростанций.

Федеральное агентство новостей /

Российский газ

Большая часть газа поступает в Турцию по трубопроводам из России, Азербайджана и Ирана. Кроме того, Анкара прибегает к незначительным закупкам сжиженного природного газа у других поставщиков.

С января по октябрь 2021 года концерн «Газпром» уже поставил в Турцию 23 млрд кубометров топлива — на 110,4% больше, чем в 2020-м. Даже с учетом сокращения импорта российского энергоносителя (в июне было получено 2,4 млрд кубометров, в октябре — лишь 1,9 млрд), стоит ожидать, что за весь текущий год республика получит от компании более 25 млрд кубометров.

Между тем, в 2021 году истекают контракты на поставку российского газа в республику (по так называемому «западному» маршруту, сейчас это «Турецкий поток»). Обе стороны ведут переговоры о продлении сделки.

Gazprom, Türkiye'ye bu yıl yaklaşık 25 milyar metreküp gaz sevk etmeyi planlıyor https://t.co/n4O3eBaaQy — Star Gazete ???????? (@stargazete) October 25, 2021

На днях министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара может договориться о новых условиях соглашения, предусматривающих увеличение объемов с 2022 года. По его словам, такая договоренность с РФ уже практически достигнута.

«Мы подписали новый контракт с Азербайджаном. Был контракт с Россией и «Газпромом», который истекает в конце года, эти контракты будут продлены с некоторым увеличением объема [поставок]. Если поставщики будут соблюдать условия соглашений, этой зимой [в Турции] не будет недостатка в газе и электроэнергии», — сказал министр.

Turkey may renew natural gas deal with Russia with increased amount from beginning of 2021, agreement largely reached, energy minister sayshttps://t.co/x7PENZzlk0 — DAILY SABAH (@DailySabah) November 4, 2021

Азербайджанский газ

Что касается Азербайджана, то газ из этой страны поступает в Турцию по двум трубопроводам — первому, который соединяет Баку и турецкую провинцию Эрзурум через Тбилиси, и второму, называемому Трансанатолийским газопроводом (TANAP), который проходит в Европу через Турцию. В соответствии с соглашением, продленным на 20 лет в сентябре, Азербайджан будет поставлять в Турцию не менее 6 млрд кубометров топлива в год по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум.

В середине октября глава турецкого министерства энергетики объявил о заключении сделки на поставки дополнительных 11 млрд кубометров по тому же трубопроводу до 2024 года. Это означает, что в дополнение к 6,6 млрд от TANAP Анкара может рассчитывать по меньшей мере на 9 млрд кубометров газа от этой магистрали в следующем году.

Помимо двух крупнейших направлений, импорт газа из Ирана, Алжира и Нигерии в 2020 году составил 12,3 млрд кубометров. Ожидается, что этот объем не изменится.

Тем не менее примерно 25 млрд кубометров «Газпрома», дополнительный объем поставок из Азербайджана и ряд других незначительных контрактов составят не более 50 млрд кубометров. В такой ситуации Анкара, скорее всего, будет согласовывать дополнительные объемы поставок с российским концерном, однако ценовой вопрос спрогнозировать пока сложно. Продление контракта с «Газпромом» по разумной цене может позволить Турции удовлетворить свои дополнительные потребности с помощью трубопровода «Голубой поток».

Gas crisis round the corner. Spot market is so hot that GUNVOR and ENI have willfully defaulted on their long term contracts https://t.co/DBhJs6GASJ — faraz (@faraz_lhr) November 1, 2021

В этой связи наихудшим сценарием для республики было бы снова обратиться к спотовому рынку, чтобы «закрыть» свои пробелы. В этом году цены на рынке реальных сделок крайне нестабильны — они выросли в четыре раза. Тем не менее, учитывая ограничения на поставки по трубопроводам, спотовых закупок будет трудно избежать, даже если их объемы будут сокращены.

Таким образом, глобальные энергетические проблемы в сочетании с обвалом турецкой лиры создают серьезные финансовые трудности для Турции. Стремительный рост цен на энергоносители предвещает не только более высокую инфляцию и дальнейшие экономические проблемы для страны, но и более сложные переговоры с поставщиками газа.