Популярный блогер Лиза Анохина раскрыла секрет, как добиться успеха в TikTok

Лизе Анохиной 14 лет, но у ее аккаунта уже 20 миллионов подписчиков. Анохина начала снимать видео, когда ей было всего девять. Лиза уверяет, что на блогерском пути ей никто не помогал — карьеру ее никто не проплачивал. Успеха девушка добилась сама, причем не только в TikTok. Анохина активно развивает свой YouTube-канал, снялась в семи фильмах (самый известный из них — «Елки последние»). В 2016 году блогер спела в дуэте с Димой Биланом песню «Невозможное возможно» на концерте артиста в Crocus City Hall. Сейчас Анохина находится в Испании, но для ФАН она нашла время, чтобы не только рассказать о трендах и особенностях работы в TikTok, но и дать советы по продвижению аккаунта в этой сети.

Фото из личного архива Лизы Анохиной /

— Расскажите, что нужно делать в TikTok, чтобы стать успешным, просматриваемым и иметь запредельное количество подписчиков?

— Ну, на самом деле, нужно быть собой! Вот и весь секрет. У вас все точно получится, если вы действительно получаете от этого удовольствие!

— А какой контент больше всего пользуется спросом?

— Больше всего пользуется спросом — когда?! Сейчас все меняется с бешеной скоростью! Тренды TikTok могут поменяться, пока мы тут сидим и разговариваем. Главное, делать все в своем стиле, креативно.

Фото из личного архива Лизы Анохиной /

— От чего зависит заработок тиктокера?

— Зависит от тиктокера. Но, конечно, на данный момент основной источник прибыли — это реклама.

Фото из личного архива Лизы Анохиной /

— Можно ли узнать, сколько в TikTok стоит самый дешевый пост и сколько самый дорогой?

— Ну, зависит от того, чей пост. Не уверена, что тут вообще есть какие-то четкие границы типа «от» и «до». Существуют договоренности, они у всех разные.

Фото из личного архива Лизы Анохиной /

— Если не секрет, какую максимальную сумму в день вам удавалось заработать за блогерскую карьеру?

— Мой совет всем, кто хочет стать успешным — перестаньте считать чужие деньги!

Ранее сообщалось, что дети зарабатывают в TikTok в разы больше, чем взрослые в обычной жизни. Компания Yoloco с помощью искусственного интеллекта проанализировала аккаунты и получила среднюю стоимость рекламы у русскоязычных блогеров TikTok. Выяснилось, что самые высокооплачиваемые из них — это школьники и студенты от 12 лет до 21 года. За один коммерческий пост они получают в среднем 1,6 тысячи рублей.