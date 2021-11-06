Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 15:25
15:16
Происшествия
Турист-одиночка пропал в горах на Алтае
15:13
Армия
USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
15:12
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Мостовой признался, что хочет стать тренером
15:10
Экономика
Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»
15:10
Общество
Православного мужчину похоронили за забором мусульманского кладбища в Прикамье
15:05
Весь мир
Сомали объявило заместителя спецпредставителя АМИСОМ персоной нон грата
15:04
Политика
Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
14:59
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев устроил дочери незабываемый день рождения
14:59
Армия
Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России
14:59
Происшествия
Петербуржец сорвался с крыши при попытке залезть на балкон приятеля
Все новости

USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
Армия
USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Вашингтон, 6 ноября. Россия делает значительную ставку на экономическую и военную активность в Арктике, не оставляя шансов США и их союзникам, сообщил американский аналитик Джон Грейди.

В публикации для издания USNI News, которую приводит «ПолитРоссия», эксперт указал на важную роль Арктики в российской концепции возвращения статуса великой державы. Наращивание здесь присутствия в перспективе обеспечит стране существенное развитие и преимущество.

«У России есть самые большие территориальные претензии в Арктике, и она считает этот регион ключом к своему будущему росту», — говорится в публикации.

Арктика способна обеспечить Россию внушительными объемами полезных ископаемых, а Северный морской путь вскоре станет полноценной альтернативой самым загруженным морским путям мира, ускорив доставку грузов между Азией и Европой. Не удивительно, что Вашингтон настойчиво пытается подорвать работу Москвы на этом направлении.

USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Попытки США навязать конкуренцию спровоцировали рост напряженности в северном регионе. Однако Россия нашла способ ответить неприятелям. Всего три решительных шага ставят крест на арктических претензиях американцев, пишет Грейди. Так, Москва активно наращивает мощь ледокольного флота и проводит модернизацию портов. При этом самый примечательный ее маневр заключается в концепции военных баз в форме трилистника, которые помогут справиться с военной активностью НАТО.

«Трилистники предназначены для ведения боевых действий в суровых погодных условиях Арктики», — констатировал эксперт.

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас признал превосходство России в Арктике. В частности, он указал на отсутствие в распоряжении у Вашингтона ледокольного флота.

Вернуться назад

Все новости / Армия / USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
россия сша арктика нато
Комментировать