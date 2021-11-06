USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике

Вашингтон, 6 ноября. Россия делает значительную ставку на экономическую и военную активность в Арктике, не оставляя шансов США и их союзникам, сообщил американский аналитик Джон Грейди.

В публикации для издания USNI News, которую приводит «ПолитРоссия», эксперт указал на важную роль Арктики в российской концепции возвращения статуса великой державы. Наращивание здесь присутствия в перспективе обеспечит стране существенное развитие и преимущество.

«У России есть самые большие территориальные претензии в Арктике, и она считает этот регион ключом к своему будущему росту», — говорится в публикации.

Арктика способна обеспечить Россию внушительными объемами полезных ископаемых, а Северный морской путь вскоре станет полноценной альтернативой самым загруженным морским путям мира, ускорив доставку грузов между Азией и Европой. Не удивительно, что Вашингтон настойчиво пытается подорвать работу Москвы на этом направлении.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Попытки США навязать конкуренцию спровоцировали рост напряженности в северном регионе. Однако Россия нашла способ ответить неприятелям. Всего три решительных шага ставят крест на арктических претензиях американцев, пишет Грейди. Так, Москва активно наращивает мощь ледокольного флота и проводит модернизацию портов. При этом самый примечательный ее маневр заключается в концепции военных баз в форме трилистника, которые помогут справиться с военной активностью НАТО.

«Трилистники предназначены для ведения боевых действий в суровых погодных условиях Арктики», — констатировал эксперт.

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас признал превосходство России в Арктике. В частности, он указал на отсутствие в распоряжении у Вашингтона ледокольного флота.