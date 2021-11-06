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Экс-полузащитник сборной России Мостовой признался, что хочет стать тренером
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Мостовой признался, что хочет стать тренером
instagram.com  /  @aleksandr_mostovoi_10

, 6 ноября. Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что хотел бы поработать футбольным тренером.

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой недавно дал интервью испанскому изданию AS. Экс-полузащитник «Сельты» признался, что хотел бы попробовать себя на тренерском поприще.

«Меня привлекает идея стать тренером или спортивным директором, но для многих я очень неудобный человек. Неудобный, потому что хорошо знаю футбол, был хорошим футболистом, и у меня есть свой характер», — отметил он.

Александр Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. Он принимал участие в двух чемпионатах мира и двух континентальных первенствах.

Ранее Хави Эрнандес сменил Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны». Об этом проинформировала пресс-служба каталонского клуба.

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футбол спорт мостовой тренер
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