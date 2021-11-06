Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»

Брюссель, 6 ноября. Европейская комиссия (ЕК) может признать инвестиции в газовые и атомные электростанции как «зеленые» при соблюдении ряда условий, передает агентство Montel.

Главы десяти стран ЕС во главе с Францией ранее обратились с требованием о признании атомной энергетики и газовой генерации соответствующими экологическим требованиям в «зеленой» таксономии Европы. Документ подписали Чехия, Болгария, Хорватия, Финляндия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Предполагается, что газовые электростанции будут квалифицироваться как переходные мероприятия, если их прямые выбросы парниковых газов окажутся менее 340 г CO2 на кВт/ч, а годовые — менее 700 кг CO2 на кВт. Параметр годовых выбросов считается равным работе станции с прямой эмиссией 100 г CO2 на кВт/ч в течение семи часов, например, в качестве резерва для альтернативных источников энергии.

Власти Канады ранее заявили, что, несмотря на сопротивление оппозиции, планируют расширить свои климатические обязательства. Таким образом, страна к 2030 году хочет сократить выбросы двуокиси углерода на 40-45%, а это ниже показателей 2005 года.