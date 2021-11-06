Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 15:25
15:16
Происшествия
Турист-одиночка пропал в горах на Алтае
15:13
Армия
USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
15:12
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Мостовой признался, что хочет стать тренером
15:10
Экономика
Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»
15:10
Общество
Православного мужчину похоронили за забором мусульманского кладбища в Прикамье
15:05
Весь мир
Сомали объявило заместителя спецпредставителя АМИСОМ персоной нон грата
15:04
Политика
Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
14:59
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев устроил дочери незабываемый день рождения
14:59
Армия
Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России
14:59
Происшествия
Петербуржец сорвался с крыши при попытке залезть на балкон приятеля
Все новости

Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 15:10
Экономика
Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 6 ноября. Европейская комиссия (ЕК) может признать инвестиции в газовые и атомные электростанции как «зеленые» при соблюдении ряда условий, передает агентство Montel.

Главы десяти стран ЕС во главе с Францией ранее обратились с требованием о признании атомной энергетики и газовой генерации соответствующими экологическим требованиям в «зеленой» таксономии Европы. Документ подписали Чехия, Болгария, Хорватия, Финляндия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Предполагается, что газовые электростанции будут квалифицироваться как переходные мероприятия, если их прямые выбросы парниковых газов окажутся менее 340 г CO2 на кВт/ч, а годовые — менее 700 кг CO2 на кВт. Параметр годовых выбросов считается равным работе станции с прямой эмиссией 100 г CO2 на кВт/ч в течение семи часов, например, в качестве резерва для альтернативных источников энергии.

Власти Канады ранее заявили, что, несмотря на сопротивление оппозиции, планируют расширить свои климатические обязательства. Таким образом, страна к 2030 году хочет сократить выбросы двуокиси углерода на 40-45%, а это ниже показателей 2005 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»
еврокомиссия выбросы углеродная нейтральность газовые станции
Комментировать