Париж, 6 ноября. Российские политические ток-шоу резко изменили представление о свободе слова. Такое мнение выразил журналист французского издания Le Monde Diplomatique.

В своей статье обозреватель признал ошибочным личное мнение о свободе слова в РФ. Ранее он придерживался распространенной на Западе позиции, согласно которой в российском обществе имеет право только одна точка зрения, а любое инакомыслие преследуется по закону.

Ведущие политических программ, такие как Владимир Соловьев и Ольга Скабеева буквально перевернули с ног на голову мнение журналиста о свободе слова. Автор материала проанализировал этот вопрос и ознакомился с содержанием некоторых передач.

Атмосфера свободной полемики в прямых эфирах удивила представителя французской прессы. Он не увидел никакой пропаганды в политических шоу.

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«Зритель как будто присутствует в большом кафе, посетители которого вступают в полемику по идеологическим вопросам. Что не отменяет взаимного уважения, а то и дружеских отношений между некоторыми из них», — поделился впечатлениями от просмотра журналист Le Monde Diplomatique.

По его словам, в российских программах можно напрямую дискутировать на такие темы, которые в Европе вызвали бы скандал, а самих ведущих выгнали бы из студии.

Недавно телеведущая Ольга Скабеева высмеяла совместную фотографию президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Журналистка обратила внимание на необычный взгляд украинского лидера.