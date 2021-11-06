Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 15:25
15:16
Происшествия
Турист-одиночка пропал в горах на Алтае
15:13
Армия
USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
15:12
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Мостовой признался, что хочет стать тренером
15:10
Экономика
Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»
15:10
Общество
Православного мужчину похоронили за забором мусульманского кладбища в Прикамье
15:05
Весь мир
Сомали объявило заместителя спецпредставителя АМИСОМ персоной нон грата
15:04
Политика
Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
14:59
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев устроил дочери незабываемый день рождения
14:59
Армия
Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России
14:59
Происшествия
Петербуржец сорвался с крыши при попытке залезть на балкон приятеля
Все новости

Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
Политика
Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
pixabay.com

Париж, 6 ноября. Российские политические ток-шоу резко изменили представление о свободе слова. Такое мнение выразил журналист французского издания Le Monde Diplomatique.

В своей статье обозреватель признал ошибочным личное мнение о свободе слова в РФ. Ранее он придерживался распространенной на Западе позиции, согласно которой в российском обществе имеет право только одна точка зрения, а любое инакомыслие преследуется по закону.

Ведущие политических программ, такие как Владимир Соловьев и Ольга Скабеева буквально перевернули с ног на голову мнение журналиста о свободе слова. Автор материала проанализировал этот вопрос и ознакомился с содержанием некоторых передач.

Атмосфера свободной полемики в прямых эфирах удивила представителя французской прессы. Он не увидел никакой пропаганды в политических шоу.

Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
Pr Scr youtube.com / «60 минут»

«Зритель как будто присутствует в большом кафе, посетители которого вступают в полемику по идеологическим вопросам. Что не отменяет взаимного уважения, а то и дружеских отношений между некоторыми из них», — поделился впечатлениями от просмотра журналист Le Monde Diplomatique.

По его словам, в российских программах можно напрямую дискутировать на такие темы, которые в Европе вызвали бы скандал, а самих ведущих выгнали бы из студии.

Недавно телеведущая Ольга Скабеева высмеяла совместную фотографию президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Журналистка обратила внимание на необычный взгляд украинского лидера.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
россия франция журналист ток-шоу
Комментировать