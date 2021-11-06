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Экс-звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев устроил дочери незабываемый день рождения
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев устроил дочери незабываемый день рождения
instagram.com  /  @sergeyadoevtsev

Москва, 6 ноября. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Сергей Адоевцев впервые за долгое время навестил дочь от экс-супруги Марии Круглыхиной. Звезда реалити-шоу показала прогулку ребенка с отцом.

Сергей Адоевцев и Мария Круглыхина были одной из популярных пар шоу «Дом-2», однако спустя несколько лет они расстались. С тех пор бывшая участница телепроекта в одиночку воспитывает их общую дочь Лизу. По словам Круглыхиной, отец редко проявлял интерес к жизни ребенка и ограничивался ежегодными поздравлениями с днем рождения.

Вероятно, этой осенью Адоевцев решил исправить положение и сблизиться с дочерью. Он устроил Лизе незабываемую прогулку по Москве в честь дня рождения. Круглыхина поделилась трогательным фото в Instagram.

«Раз в год Лизочка получала поздравления в день рождения и радовалась этому звонку как большому подарку. Вчерашняя встреча была для них радостной. Без слез и лишних слов. Сережа взял Лизу за руку и уверенно повел по предрассветной Москве. Будто бы всегда так было», —
поделилась экс-звезда шоу «Дом-2».

Экс-звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев устроил дочери незабываемый день рождения
Prt Scr instagram.com / @_prosto__maria_

Круглыхина призналась, что рада не только за дочь, но и за отца, который провел несколько часов с Лизой. Экс-возлюбленная Адоевцева отметила: ее бывшему мужу будто стало легче от долгожданной встречи с ребенком.

Бывшая звезда телепроекта Катя Жужа также окунулась с головой в семейные заботы после ухода с телевидения. Недавно экс-участница в третий раз стала мамой и пожаловалась фанатам на проблемы с похудением.

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дом-2 день рождения адоевцев
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