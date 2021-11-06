Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России

Москва, 6 ноября. Российская военная авиация с начала 2021 года выполнила 136 рейсов в рамках процесса эвакуации из регионов страны гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, сообщают в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, военные эвакуировали свыше 300 граждан. Их перевозили по неотложным показаниям из отдаленных районов, где нет возможности оказать специализированную помощь.

«В текущем году медицинской службой Вооруженных сил РФ выполнено 136 самолетных и вертолетных рейсов, в ходе которых эвакуировано из разных регионов страны свыше 300 пациентов из числа гражданского населения с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии», — рассказали в министерстве.

Ранее стало известно об отправке в Московскую область военных врачей, медсестер и фельдшеров из Санкт-Петербурга для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19. Им предстоит работать в специальном медицинском центре в Кубинке.