Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 15:25
15:16
Происшествия
Турист-одиночка пропал в горах на Алтае
15:13
Армия
USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
15:12
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Мостовой признался, что хочет стать тренером
15:10
Экономика
Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»
15:10
Общество
Православного мужчину похоронили за забором мусульманского кладбища в Прикамье
15:05
Весь мир
Сомали объявило заместителя спецпредставителя АМИСОМ персоной нон грата
15:04
Политика
Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
14:59
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев устроил дочери незабываемый день рождения
14:59
Армия
Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России
14:59
Происшествия
Петербуржец сорвался с крыши при попытке залезть на балкон приятеля
Все новости

Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России
Армия
Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России
wikipedia.org  /  Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Москва, 6 ноября. Российская военная авиация с начала 2021 года выполнила 136 рейсов в рамках процесса эвакуации из регионов страны гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, сообщают в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, военные эвакуировали свыше 300 граждан. Их перевозили по неотложным показаниям из отдаленных районов, где нет возможности оказать специализированную помощь.

«В текущем году медицинской службой Вооруженных сил РФ выполнено 136 самолетных и вертолетных рейсов, в ходе которых эвакуировано из разных регионов страны свыше 300 пациентов из числа гражданского населения с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии», — рассказали в министерстве.

Ранее стало известно об отправке в Московскую область военных врачей, медсестер и фельдшеров из Санкт-Петербурга для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19. Им предстоит работать в специальном медицинском центре в Кубинке.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России
россия вс рф COVID-19
Комментировать