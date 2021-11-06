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Кувейт выдвинул опытного аналитика в кандидаты на пост генсека ОПЕК
Весь мир
Кувейт выдвинул опытного аналитика в кандидаты на пост генсека ОПЕК
wikimedia.org  /  Gryffindor

Эль-Кувейт, 6 ноября. Кувейт выдвинул Хайтама аль-Гаиса на пост генсека Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК). В настоящий момент он является единственным кандидатом на замену нигерийца Мохаммада Баркиндо, который планово оставит свою должность в 2022 году.

Генеральный секретарь является публичным лицом ОПЕК и отвечает за созыв совещаний, в том числе внеочередных, и за ведение повседневных дел секретариата в Вене. По правилам организации, генсек избирается на трехлетний срок в результате голосования 13 государств-участников, назначение происходит лишь при единогласной поддержке. Также возможно избрание одного человека на этот пост дважды.

Сам Баркиндо приступил к исполнению своих обязанностей в 2016 году в качестве компромиссного кандидата, заменив ливийца Абдаллу аль-Бадри, чей второй срок завершился в 2012 году и несколько раз продлевался на год из-за провала выборов внутри ОПЕК.

Карьера Аль-Гаиса началась в 1993 году после прихода в Kuwait Petroleum Corporation (Кувейтская нефтяная корпорация, KPC). С тех пор он занимал ряд ключевых ролей в различных международных маркетинговых мероприятиях, зачастую связанных с переговорами и разработкой соглашений о продаже сырой нефти и нефтепродуктов KPC.

Вследствие этого он обладает обширным опытом международной торговли и маркетинга, является полиглотом. В 2005-2007 годах возглавлял пекинский офис KPC, отвечая за маркетинг и разработку проектов в Китае, а в 2008-2013 годах, находясь в лондонском офисе корпорации, курировал ее торговую и маркетинговую деятельность в Европе.

В 2014 году Аль-Гаис был переведен из Лондона в головной офис на пост руководителя отдела маркетинговых исследований (который занимает на данный момент). Он возглавляет команду из 18 аналитиков, ответственных за добычу и обработку информации для поддержки международных торговых операций KPC, долгосрочного планирования стратегии корпорации.

Помимо этого Аль-Гаис посещает министерские встречи ОПЕК вместе с главой министерства нефти и регулярно выступает на крупных внутренних и международных конференциях на темы энергетического рынка, таких как MPGC, Oil & Money, CERAWEEK.

В январе 2017 года аналитик был назначен председателем Объединенного технического комитета по контролю за выполнением соглашений о регулировании добычи между странами ОПЕК и странами, не входящими в данную организацию. В июне 2017 года Аль-Гаиса перевели на должность заместителя управляющего директора по международному маркетингу KPC.

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