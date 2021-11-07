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Политик Онищенко оценил иски десяти штатов к Байдену об отмене обязательной вакцинации
Политик Онищенко оценил иски десяти штатов к Байдену об отмене обязательной вакцинации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

После того, как уровень вакцинации населения США достиг 70%, общество стало позволять себе устраивать политические игры. Таким мнением поделился в беседе с ФАН вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Ранее десять «республиканских» штатов подали в суд на администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за изданного мандата на вакцинацию.

«Не было никакого решения по обязательной вакцинации. Байден подписал документ, требующий вакцинировать всех государственных служащих, сотрудников компаний со штатом более сотни человек, которые работают с ними. Условно говоря, есть какое-нибудь министерство энергетики, а у него на подряде какая-то организация строит линию электропередач», — сообщил политик.

Геннадий Онищенко также обратил внимание на то, как, на его взгляд, разнится отношение к заботе о здоровье в нашей стране и на Западе.

«В Соединенных Штатах уже более 70% населения вакцинировано. У нас еще 40% нет. Там еще и понимание [ситуации] у людей другое. Если они не привьются, то заболеют, а кто платить будет? Есть, скажем так, правосознание. У нас этого, к сожалению, пока нет. Мы еще не можем выйти из советского периода: мы ждем закрытия, волн, подъемов, а вакцинироваться никто не собирается. «Пусть государство даст нам семь дней выходных», «Пусть подарят машину за то, что я позабочусь о своем здоровье», — пояснил собеседник ФАН.

Политик Онищенко оценил иски десяти штатов к Байдену об отмене обязательной вакцинации
ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он добавил, что, по его мнению, иски от десяти штатов к администрации Байдена свидетельствуют об улучшении эпидемиологической обстановки в США.

«У них 320 миллионов [населения], и почти 50 миллионов переболели [коронавирусом], и высокий уровень коллективного иммунитета. На этом фоне уже можно поиграться в политику. До этого же они молчали. Нам бы их заботы!» — подытожил вице-президент РАО.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН указал на серьезные проблемы Евросоюза. По его мнению, страны-участницы ЕС вынуждены принимать невыгодные для себя решения.

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Все новости / Политик Онищенко оценил иски десяти штатов к Байдену об отмене обязательной вакцинации
онищенко байден вакцинация
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