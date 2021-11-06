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Общественный деятель Муратов назвал позором закон Украины о выдаче гражданства россиянам
Политика
Общественный деятель Муратов назвал позором закон Украины о выдаче гражданства россиянам
Prt Scr youtube.com  /  Министерство информации ДНР

Донецк, 6 ноября. Жители Украины стремятся поскорее получить российское гражданство, переехать в РФ и начать новую жизнь в стране, которая защищает свой народ, заявил один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

В ответ на это Украина собирается выдавать гражданство россиянам, «подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям», а также иностранцам, которые воевали в Донбассе. Соответствующий законопроект поддержали 254 депутата Верховной рады.

Муратов напомнил, что в России, в отличие от колониальной Украины, людей по политическим убеждениям не преследуют. Именно поэтому ответ Киева на упрощенную выдачу российского гражданства жителям Донбасса не удался.

Зеленский и его приспешники подобным "документом" в очередной раз опозорились. Потому что украинское население ждет того момента, когда сможет получить паспорт гражданина Российской Федерации по упрощенной системе, как получают аналогичный документ жители ЛДНР», — цитирует Муратова «ПолитНавигатор».

Все, что может дать Украина своим новым гражданам — это безработица, тотальный геноцид и путевка на фронт, заключил общественный деятель.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти окончательно разорвали связи с «русским миром» и не собираются их восстанавливать. По его словам, Украина развивается как европейская страна.

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украина зеленский муратов
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