Саакашвили обратился к сторонникам с обещанием «не умереть назло врагам»

Тбилиси, 6 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам, находясь за решеткой.

Экс-глава государства призвал сторонников мобилизоваться к акции протеста в Тбилиси, которая запланирована на субботу, 6 ноября. Он сообщил, что верит в победу, так как общество сейчас, по его мнению, готово к коренным изменениям больше, чем перед «революцией роз». Теперь народ более продвинут и информирован, сказал Саакашвили.

«Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но назло врагам я не умру и дождусь моего освобождения народом», — написал экс-президент в своем обращении.

Также политик поддержал проведение акций протеста в нескольких городах Грузии на фоне второго тура местных выборов.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили. Лидер подчеркнула, что больше не вернется к этому вопросу в отношении экс-президента Грузии.