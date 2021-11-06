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Саакашвили обратился к сторонникам с обещанием «не умереть назло врагам»
Политика
Саакашвили обратился к сторонникам с обещанием «не умереть назло врагам»
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Тбилиси, 6 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам, находясь за решеткой.

Экс-глава государства призвал сторонников мобилизоваться к акции протеста в Тбилиси, которая запланирована на субботу, 6 ноября. Он сообщил, что верит в победу, так как общество сейчас, по его мнению, готово к коренным изменениям больше, чем перед «революцией роз». Теперь народ более продвинут и информирован, сказал Саакашвили.

«Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но назло врагам я не умру и дождусь моего освобождения народом», — написал экс-президент в своем обращении.

Также политик поддержал проведение акций протеста в нескольких городах Грузии на фоне второго тура местных выборов.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили. Лидер подчеркнула, что больше не вернется к этому вопросу в отношении экс-президента Грузии.

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саакашвили грузия голодовка
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