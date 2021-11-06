Сомали объявило заместителя спецпредставителя АМИСОМ персоной нон грата

Могадишо, 6 ноября. Сомалийское правительство объявило высокопоставленного чиновника Африканского союза персоной нон грата и приказало дипломату покинуть страну в течение семи дней.

По информации местного МИД, являвшийся с августа 2017 года заместителем специального представителя главы Миссии АС в Сомали (АМИСОМ) угандец Саймон Мулонго участвовал в деятельности, которая несовместима как с мандатом миротворческих сил, так и со стратегией национальной безопасности.

Министр иностранных дел восточноафриканского государства Мохамед Абдиризак предупредил, что власти привлекут к ответственности персонал региональной миссии, особенно руководителей, которые, как ожидается, безупречны в добросовестности при выполнении обязанностей в соответствии с мандатом Африканского союза и ООН.

The FGS will hold accountable AMISOM personel, particularly those at the leadership level, who are expected to be beyond reproach in their integrity as they discharge their duty under the UN/AU mandate. — Mohamed Abdirizak (@MAbdirizak) November 4, 2021

Раскол в диалоге с миротворческими силами

Бывший заместитель директора национальной разведки Исмаил Дахир сказал, что высылка угандийского дипломата Саймона Мулонго свидетельствовала о растущей напряженности между правительством и АМИСОМ.

По его словам, речь шла о разногласиях как в вопросах мира и безопасности, так и в предлагаемой реорганизации миротворческих сил в многонациональное агентство, против чего выступил Могадишо. В октябре АС поддержал формирование совместной с ООН миссии в Сомали, которая, в случае утверждения, заменит АМИСОМ.

Местные власти отвергли предложение, поскольку нововведение поставит под угрозу осуществление национального переходного плана, который подразумевает, что миротворцы передадут ответственность сомалийским силам безопасности.

Таким образом, международная организация выбрала «позицию, выходящую за рамки стабилизации», а угандийский дипломат Саймон Мулонго стал очередным высокопоставленным иностранцем, объявленным нежелательным в стране.

«Совет мира и безопасности Африканского Союза сделал очень мало для того, чтобы завоевать доверие сомалийцев. АМИСОМ никогда не действовала как единая гуманитарная миссия, а скорее как отдельная военная функция, изолированная друг от друга регионами развертывания и состоящая из внешних войск, набранных из Уганды, Бурунди, Джибути, Кении и Эфиопии. И предлагаемый вариант продления мандата направлен исключительно на увеличение финансирования миссии и АС в ущерб стабильности страны», — разъяснил эксперт.

Ранее международная организация увеличила на шесть месяцев до января 2022 года рабочий период АМИСОМ, которая уменьшает угрозы, создаваемые «Аш-Шабаб» и другими террористическими организациями.

Цель — подготовиться к замене на вышеупомянутую миссию, ожидающую одобрения Совета Безопасности ООН и расширения числа сотрудничающих с войсками стран, помимо Бурунди, Эфиопии, Кении, Уганды и Джибути.

Аналитик Сакарийе Сисмаан заявил, что правительству Сомали и международным партнерам необходимо сосредоточиться на более масштабной цели.

«Эти проблемы повторяются, и это, к сожалению, препятствует любому прогрессу, необходимому для того, чтобы помочь победить терроризм. Поэтому действительно важно, чтобы и Могадишо, и мировые организации отложили в сторону небольшие разногласия и объединились в борьбе с боевиками», — добавил эксперт.