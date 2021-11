Сомали объявило заместителя спецпредставителя АМИСОМ персоной нон грата

Могадишо, 6 ноября. Сомалийское правительство объявило высокопоставленного чиновника Африканского союза персоной нон грата и приказало дипломату покинуть страну в течение семи дней.

По информации местного МИД, являвшийся с августа 2017 года заместителем специального представителя главы Миссии АС в Сомали (АМИСОМ) угандец Саймон Мулонго участвовал в деятельности, которая несовместима как с мандатом миротворческих сил, так и со стратегией национальной безопасности.

Министр иностранных дел восточноафриканского государства Мохамед Абдиризак предупредил, что власти привлекут к ответственности персонал региональной миссии, особенно руководителей, которые, как ожидается, безупречны в добросовестности при выполнении обязанностей в соответствии с мандатом Африканского союза и ООН.

