Политолог Бышок объяснил, почему Минские соглашения все еще обязательны для Украины

Соглашения между государствами не теряют силы, если в одном из них поменялось руководство. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Станислав Бышок.

Ранее новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости поиска новых форматов для разрешения конфликта в Донбассе вместо Минских соглашений, которые он призвал «не идеализировать». Резников подчеркнул, что они не являются «плацдармом для мира» и всего лишь «достались в наследство» действующему президенту Владимиру Зеленскому. По словам главы минобороны, Украина должна искать «новые форматы и альянсы» — в том числе с привлечением Соединенных Штатов, которые дали сигнал, что они «не против».

«Минские соглашения критикуют абсолютно все стороны, — заявил Бышок. — Кто-то — за то, что они слишком мягкие, другие — наоборот, считают их слишком жесткими и говорят, что они в принципе не могут быть реализованы. Так что сама по себе критика этих договоренностей — не новость, ею занимаются все».

Политолог признал правдивость заявления Резникова о том, что Минские соглашения были получены Зеленским «в наследство» от предыдущей администрации.

«Однако такие документы подписываются между странами, а не между конкретными лидерами, — заметил эксперт. — Собственно, на этом и основаны международные отношения. Так что пока страна под названием Украина Минские соглашения не аннулировала, они действуют, и неважно, кто их подписал: Виктор Янукович, Владимир Зеленский или Петр Порошенко».

Федеральное агентство новостей /

Что же касается «поиска новых альянсов», то в этом отношении, по словам собеседника ФАН, «постмайданная Украина и все ее лидеры и чиновники» неоднократно говорили о необходимости большей интеграции с Западной Европой, НАТО и Соединенными Штатами.

«Так что здесь мы видим продолжение той же риторики, — заметил Бышок. — И действительно, ведь альянс с Россией для Украины невозможен, поскольку та считает ее своим противником. Остается только блок НАТО!»

Политолог также отметил, что «любая государственная структура тянет одеяло на себя в решении вопросов».

«Иными словами, у МИД Украины есть одно видение решения донбасского кризиса, у Минобороны — другое, у МВД — третье, — заметил эксперт. — Так что, слушая Резникова, мы должны понимать, что перед нами не консолидированное мнение всего украинского государства, а конкретно министерства обороны».

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил о «фальсификации» выдвижения Зеленского на пост президента.