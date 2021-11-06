Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 15:24
15:16
Происшествия
Турист-одиночка пропал в горах на Алтае
15:13
Армия
USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
15:12
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Мостовой признался, что хочет стать тренером
15:10
Экономика
Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»
15:10
Общество
Православного мужчину похоронили за забором мусульманского кладбища в Прикамье
15:05
Весь мир
Сомали объявило заместителя спецпредставителя АМИСОМ персоной нон грата
15:04
Политика
Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
14:59
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев устроил дочери незабываемый день рождения
14:59
Армия
Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России
14:59
Происшествия
Петербуржец сорвался с крыши при попытке залезть на балкон приятеля
Все новости

Тарасова поблагодарила Милохина за полученный «кайф» на «Ледниковом периоде»
Шоу-бизнес
Тарасова поблагодарила Милохина за полученный «кайф» на «Ледниковом периоде»
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 6 ноября. Известный TikTok-блогер Даня Милохин порадовал судей ярким выступлением на шестом этапе шоу «Ледниковый период». Артист выступает в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Новый выпуск телешоу на Первом канале стал по-настоящему ярким. Многие артисты отметились отличными выступлениями, однако одним из самых эффектных стал номер Милохина и его партнерши. Участники выбрали зажигательную композицию американского исполнителя Бруно Марса Uptown Funk.

На ледовую сцену они выехали на самокатах, затем, оставив транспорт, заскочили в будку-бутик, где несколько раз сменили наряды, каждый раз показываясь зрителям. За время проката им удалось выполнить несколько сложных элементов, в том числе и параллельный прыжок. Судей восхитило, что Милохин смог уверенно поднять Медведеву над головой, не уронив ее, как в первом выпуске.

По итогам выступления члены жюри единогласно поставили участникам высший балл. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова с улыбкой аплодировала им и призналась, что «поймала кайф» при просмотре номера.

«Смотрю, поднимает... Раз, и выжал ее, ровненько, хорошо, не качался, поставил. Боже мой. И крутились, и вертелись, и танцевали вдвоем в диком темпе. Кайфанули сами, и мы с ними по-страшному. Здорово!!!» — с благодарностью отметила судья проекта.

Тарасова поблагодарила Милохина за полученный «кайф» на «Ледниковом периоде»
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Фигуристка Татьяна Навка назвала номер молодежным и по-настоящему сексуальным. Приглашенный член жюри, актер Андрей Бурковский, признался, что его дети с восторгом следят за успехами Милохина на льду, поскольку являются его фанатами.

Ранее ведущий проекта Алексей Ягудин рассекретил имена фаворитов сезона. Среди трех пар, которые, по его мнению, могут выиграть в финале, он назвал и Милохина с Медведевой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Тарасова поблагодарила Милохина за полученный «кайф» на «Ледниковом периоде»
ледниковый период медведева Милохин
Комментировать