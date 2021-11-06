Тарасова поблагодарила Милохина за полученный «кайф» на «Ледниковом периоде»

Москва, 6 ноября. Известный TikTok-блогер Даня Милохин порадовал судей ярким выступлением на шестом этапе шоу «Ледниковый период». Артист выступает в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Новый выпуск телешоу на Первом канале стал по-настоящему ярким. Многие артисты отметились отличными выступлениями, однако одним из самых эффектных стал номер Милохина и его партнерши. Участники выбрали зажигательную композицию американского исполнителя Бруно Марса Uptown Funk.

На ледовую сцену они выехали на самокатах, затем, оставив транспорт, заскочили в будку-бутик, где несколько раз сменили наряды, каждый раз показываясь зрителям. За время проката им удалось выполнить несколько сложных элементов, в том числе и параллельный прыжок. Судей восхитило, что Милохин смог уверенно поднять Медведеву над головой, не уронив ее, как в первом выпуске.

По итогам выступления члены жюри единогласно поставили участникам высший балл. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова с улыбкой аплодировала им и призналась, что «поймала кайф» при просмотре номера.

«Смотрю, поднимает... Раз, и выжал ее, ровненько, хорошо, не качался, поставил. Боже мой. И крутились, и вертелись, и танцевали вдвоем в диком темпе. Кайфанули сами, и мы с ними по-страшному. Здорово!!!» — с благодарностью отметила судья проекта.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Фигуристка Татьяна Навка назвала номер молодежным и по-настоящему сексуальным. Приглашенный член жюри, актер Андрей Бурковский, признался, что его дети с восторгом следят за успехами Милохина на льду, поскольку являются его фанатами.

Ранее ведущий проекта Алексей Ягудин рассекретил имена фаворитов сезона. Среди трех пар, которые, по его мнению, могут выиграть в финале, он назвал и Милохина с Медведевой.