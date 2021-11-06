19FortyFive: союз России и Китая станет для США стратегическим кошмаром

Вашингтон, 6 ноября. США рискуют дорого заплатить за антироссийскую политику последних лет, заявил американский аналитик Клинт Мэллори.

В публикации для издания 19FortyFive он обратил внимание на расширение Североатлантического альянса с регулярными маневрами у границ РФ, направленные на россиян санкции, а также исключение Москвы из «Большой семерки». Все эти инсинуации, уверен Мэллори, подтолкнули Россию к сближению с Китаем. В этой связи эксперт одной фразой разгромил направленную против России политику США. По его словам, благодаря недальновидности американских чиновников российско-китайский союз станет для Вашингтона настоящим стратегическим кошмаром.

«Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого», — посетовал Мэллори.

Федеральное агентство новостей /

Он также предложил США способ исправить ситуацию. Аналитик уверен, что Вашингтону придется дать Москве определенные гарантии безопасности, чтобы исправить ситуацию.

«Даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу», — заключил эксперт.

Ранее Россия и Китай провели в Японском море крупные военные учения. В ходе маневров корабли двух стран отработали задачи по противоминной обороне, а также выполнили стрельбы.