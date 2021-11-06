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Советская «Нива» получила высокую оценку читателей японского Traffic News
Экономика
Советская «Нива» получила высокую оценку читателей японского Traffic News
lada.ru  /  официальный сайт автопроизводителя Lada

Токио, 6 ноября. Японское издание Traffic News опубликовало статью, героем которой стал российский внедорожник Lada Niva. Автор статьи Исигурон отмечает, что автомобиль выпускается без изменений уже 40 лет, при этом модель остается надежным и доступным в эксплуатации транспортом. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Читатели Traffic News, комментируя материал, назвали «Ниву» «неплохим вариантом».

«Пятидверная версия стоит 3,35 миллиона иен. Японские авто стали стоить слишком дорого, поэтому «Нива» — неплохой вариант. «Судзуки» также стоит выпустить пятидверную версию Jimny», — считает Rew.

Другой пользователь отметил постоянство модели и ее неменяющийся дизайн

«Я уже не молод, и мне не очень нравится современный дизайн автомобилей. Больше предпочитаю простой кузов и круглые фары», — поделился мнением nor.

Однако Niva ценят не только в Японии, но и в Германии. Инженеры немецкой компании Schmid GmbH показали модель, перекомпонованную в электромобиль.

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Все новости / Экономика / Советская «Нива» получила высокую оценку читателей японского Traffic News
автомобиль нива niva
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