Советская «Нива» получила высокую оценку читателей японского Traffic News

Токио, 6 ноября. Японское издание Traffic News опубликовало статью, героем которой стал российский внедорожник Lada Niva. Автор статьи Исигурон отмечает, что автомобиль выпускается без изменений уже 40 лет, при этом модель остается надежным и доступным в эксплуатации транспортом. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Читатели Traffic News, комментируя материал, назвали «Ниву» «неплохим вариантом».

«Пятидверная версия стоит 3,35 миллиона иен. Японские авто стали стоить слишком дорого, поэтому «Нива» — неплохой вариант. «Судзуки» также стоит выпустить пятидверную версию Jimny», — считает Rew.

Другой пользователь отметил постоянство модели и ее неменяющийся дизайн

«Я уже не молод, и мне не очень нравится современный дизайн автомобилей. Больше предпочитаю простой кузов и круглые фары», — поделился мнением nor.

Однако Niva ценят не только в Японии, но и в Германии. Инженеры немецкой компании Schmid GmbH показали модель, перекомпонованную в электромобиль.