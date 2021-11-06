Актриса Дарья Мельникова выступила в «Ледниковом периоде» под вальс Энтони Хопкинса

Москва, 6 ноября. Звезда ситкома «Папины дочки» Дарья Мельникова растрогала членов жюри новым номером в шоу «Ледниковый период». Актриса вышла на лед в белом платье под вальс, написанный обладателем премии «Оскар» Энтони Хопкинсом.

Мельникова удивила зрителей и жюри проекта «Ледниковый период» в новом эпизоде шоу. Артистку неоднократно критиковали за слабое исполнение номеров, однако в этот раз звезда решила продемонстрировать не только хореографические навыки, но и неочевидную композицию для выступления.

Выбор Мельниковой и фигуриста Максима Маринина пал на вальс, написанный голливудским актером Хопкинсом. Пара представила трогательный номер в белых нарядах и сорвала овации и комплименты от судей. Тренер Татьяна Тарасова похвалила выбор музыки, но раскритиковала артистов за техническое исполнение.

«Потрясающий номер, моя самая любимая музыка, вальс последних лет. Я слушаю и всегда думаю, нашлась бы какая-нибудь спортивная пара, чтобы можно было поставить короткую программу и она была бы такой победной. Вы взяли такую музыку, номер прекрасный, но технически была ерунда, грязь. Не могу поставить 6,0 [балла]», — заявила Тарасова.

Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

Ведущий шоу Алексей Ягудин и актер Андрей Бурковский, сидевший в жюри, также похвалили номер. Судьи отметили музыкальность и красоту выступления. Несмотря на комплименты, пара получила лишь 11,92 балла.

Агата Муцениеце также удивила судей удачным выступлением. Актриса заслужила похвалу от Тарасовой благодаря чувственному танго на льду.