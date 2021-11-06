Алексей Ягудин назвал Даню Милохина одним из фаворитов шоу «Ледниковый период»

Москва, 6 ноября. Известный российский фигурист и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин назвал главных претендентов на победу в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». По его мнению, лишь три пары достойны звания лучшей.

Спортсмен откровенно рассказал, что зачастую мнение профессиональных судей не совпадает с реакцией зрителей на выступление тех или иных звезд. В пример он привел ведущую телестрйоки «Дом-2» Ксению Бородину и ее партнера фигуриста Дмитрия Соловьева. Их выступления поклонникам кажутся намного более удачными из-за качественной работы операторов, однако судьи видят все огрехи, в связи с чем ставят им низкие оценки.

Ягудин признался, что порой не согласен с решением профессионального жюри. При этом он не противоречит им, поскольку много лет назад заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова научила его не спорить с судьями. Ягудин ведет шоу в паре с фигуристкой Алиной Загитовой.

пресс-служба первого канала / Максим Ли

По мнению ведущего «Ледникового периода», несмотря на сложности, отлично с выступлениями на коньках справляются лишь три пары. Именно они, считает Ягудин, являются главными претендентами на победу. Фаворитами сезона стали фигуристка Татьяна Волосожар и звезда «Серебряных коньков» Федор Федотов, спортсменка Оксана Домнина и актер фильма «Движение вверх» Кирилл Зайцев. Вместе с ними неплохие шансы на победу имеет двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, выступающая вместе с блогером Даней Милохиным.

«Эти три пары катаются лучше всех и на ступеньку, наверное, выше остальных участников», — подчеркнул Ягудин в YouTube-шоу «Детали».

Ранее стало известно, что очередное выступление Ксении Бородиной искренне удивило судей шоу. Звезда «Дома-2» подтянула навыки и смогла добиться высоких оценок в новом выпуске.