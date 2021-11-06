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Дмитрий Певцов объяснил, почему больше не играет в кино
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов объяснил, почему больше не играет в кино
ИА «Политика Сегодня»  /  Лина Белова

Москва, 6 ноября. Российский актер Дмитрий Певцов с сожалением сообщил, что в последнее время не получает достойных предложений о съемках в кино, поэтому зрители и не видят его на экране, пишет Teleprogramma.pro.

«На сцену буду выходить обязательно. Но только в том, в чем считаю необходимым и созвучным с моим мировоззрением. К кино давно равнодушен, впрочем, оно отвечает мне взаимностью, практически ничего не предлагают в последнее время», — заявил артист.

Актер заявил, что пока не видит других альтернатив своей основной профессии. Он также отметил, что на сегодняшний день не знает ни одной роли, которую мог бы сыграть.

Стоит напомнить, что с недавнего времени Дмитрий Певцов является депутатом Государственной думы и занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре. Он поднимает важные для страны проблемы.

Так, например, по мнению парламентария, демографический кризис в России спровоцирован исключительно Западом.

«Идеология говорит, что ты лучший, ты должен стать всем, всего добиться, ты никому не нужен: ни стране, ни городу, ни семье, ни своим детям. Люди по-другому настроены», — объясняет Певцов.

Певцов подчеркнул, что такой взгляд на мир сформировался в англосаксонском обществе и совершенно не имеет никакого отношения к русской мысли, русскому сердцу и миру.

Он сравнил показатели рождаемости в России сегодня с результатами 60-х годов прошлого века и пришел к выводу, что коэффициент рождаемости в стране упал в 2,5 раза. По мнению артиста, связано это не с проблемами в экономике, а с другим отношением россиян к стране.

Также Певцов высказался против предоставления российского гражданства американской певице Бритни Спирс.

Ранее актер выступил с жесткой критикой своего родного театра «Ленком». По его словам, театр в последние годы превращается в продюсерский центр и это ему совершенно не нравится.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Певцов объяснил, почему больше не играет в кино
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