Бывший помощник Конте может сменить Виторию на посту главного тренера «Спартака»

Москва, 6 ноября. Экс-помощник тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте может возглавить московский «Спартак».

Итальянский тренер Паоло Ваноли может стать новым главным тренером «Спартака». Об этом в Twitter-аккаунте сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин. Он утверждает, что переговоры с 49-летним специалистом находятся на продвинутой стадии. Ваноли работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Примечательно, что в 1999 году тренер становился победителем Кубка УЕФА в качестве игрока «Пармы». Финальный матч еврокубкового турнира проходил в столичных «Лужниках», а Ваноли забил один из голов своей команды.

Ранее экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны». Об этом сообщила пресс-служба казахстанской команды.