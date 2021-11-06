Инсайдер Джон Проссер показал первые фото смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra

Москва, 6 ноября. Компания Samsung готовится представить публике новую линейку смартфонов Samsung S22. Редактор Джон Проссер поделился живыми кадрами S22 Ultra со стилусом и утонченными рамками.

Техно-рынки готовятся к поступлению сразу нескольких моделей обновленной линейки Samsung: S22, S22+ и будущего флагмана S22 Ultra. Смартфон все еще не получил официального релиза, однако в Сети уже появились первые фото, на которых можно подробно рассмотреть новинку. Инсайдер Джон Проссер опубликовал в Twitter кадры, где показал детали будущей премьеры.

Модель имеет скругленные края экрана и тонкие рамки. Прежде предполагалось, что края будут плоскими, но фото развенчали эти слухи. Также по кадрам заметен слот для стилуса S-Pen. S21 Ultra поддерживал эту опцию, но не был оснащен самим девайсом. Ради этого разработчикам пришлось внушительно увеличить размеры смартфона.

В октябре сразу 60 моделей Samsung оказались под запретом в России. Суд постановил не допустить продажу девайсов из-за патентного спора.