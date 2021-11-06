Представители России и США обсудят климатическую безопасность в Глазго

Москва, 6 ноября. Москва и Вашингтон согласовали последующие шаги по дальнейшему сотрудничеству сторон в области климатической безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.

По имеющимся данным, мероприятие состоится на следующей неделе.

«Спецпредставители президентов РФ и США по климату встретятся на следующей неделе в Глазго», — сообщила канцелярия Эдельгериева в беседе с РИА Новости.

Ранее в Глазго состоялся международный климатический форум. На нем президент США Джо Байден раскритиковал Россию и Китай за неактивное участие в решении климатических проблем.