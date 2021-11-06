Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 15:24
15:16
Происшествия
Турист-одиночка пропал в горах на Алтае
15:13
Армия
USNI News: боевые «трилистники» помогут России справиться с НАТО в Арктике
15:12
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Мостовой признался, что хочет стать тренером
15:10
Экономика
Еврокомиссия сформулировала критерии признания газовых станций «зелеными»
15:10
Общество
Православного мужчину похоронили за забором мусульманского кладбища в Прикамье
15:05
Весь мир
Сомали объявило заместителя спецпредставителя АМИСОМ персоной нон грата
15:04
Политика
Журналист Le Monde Diplomatique сравнил подход к свободе слова в России и Европе
14:59
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Сергей Адоевцев устроил дочери незабываемый день рождения
14:59
Армия
Военная авиация эвакуировала свыше 300 пациентов с COVID-19 из регионов России
14:59
Происшествия
Петербуржец сорвался с крыши при попытке залезть на балкон приятеля
Все новости

Представители России и США обсудят климатическую безопасность в Глазго
Политика
Представители России и США обсудят климатическую безопасность в Глазго
pexels.com  /  Anna Urlapova

Москва, 6 ноября. Москва и Вашингтон согласовали последующие шаги по дальнейшему сотрудничеству сторон в области климатической безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.

По имеющимся данным, мероприятие состоится на следующей неделе.

«Спецпредставители президентов РФ и США по климату встретятся на следующей неделе в Глазго», — сообщила канцелярия Эдельгериева в беседе с РИА Новости.

Ранее в Глазго состоялся международный климатический форум. На нем президент США Джо Байден раскритиковал Россию и Китай за неактивное участие в решении климатических проблем.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Представители России и США обсудят климатическую безопасность в Глазго
россия сша глазго
Комментировать