Рябков: тема Украины обсуждалась в ходе визита директора ЦРУ в Москву

Москва, 6 ноября. Повестка недавнего визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса содержала вопросы по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В комментарии «Интерфаксу» дипломат заметил, что данная тема постоянно звучит во время контактов с американскими представителями, ответственными за работу на российском направлении. Рябков уверен, что вопросы, которые обсуждались во время визита Бернса, не стоят существенного внимания.

Он также оценил слова американского генерала Марка Милли. Ранее тот утверждал, что США не считают агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной.

«Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же», — ответил на это Рябков.

Ранее дипломат также анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности. Предполагается, что он состоится в январе 2022 года.