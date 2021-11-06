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Национальная балетная труппа Шотландии изменит «Щелкунчика» из-за обвинений в расизме
Общество
Национальная балетная труппа Шотландии изменит «Щелкунчика» из-за обвинений в расизме
Prt Scr youtube.com  /  Royal Opera House

Эдинбург, 6 ноября. Национальная балетная труппа Шотландии решила изменить классическую постановку «Щелкунчик». Перемены связаны с обвинениями создателей и танцоров балета в расизме.

Представители шотландского балета признали, что постановка «содержит расистские и карикатурные художественные элементы». В связи с этим труппа приняла решение об исключении некоторых элементов арабского и китайского танцев, сообщают местные СМИ. Шотландский балет объявил об изменениях в преддверии масштабного тура по Великобритании. Решение было принято в рамках «борьбы с расизмом в балете».

По заверению национальной балетной труппы, перемены коснутся ключевых героев, костюмов и хореографии сцен Страны сладостей. На сцене перед зрителями в образе главного героя, волшебника и мастера по созданию игрушек Дроссельмейера впервые выступят как мужчины, так и женщины.

Ранее о работе в русском балете рассказала ведущая артистка Ильмира Багаутдинова. Во время участия в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» она объяснила, как на выступления влияет любовь зрителя.

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расизм балет щелкунчик
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