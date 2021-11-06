Глава МИД Украины Кулеба обвинил Россию в «ограничении» экспорта газа в ЕС

Киев, 6 ноября. Россия хочет усугубить энергетический кризис в Европе, поэтому «ограничивает» экспорт газа в ЕС, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Выступая на встрече «Open Zakarpattia 2021. Форум развития», Кулеба попросил «называть вещи своими именами».

«Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока — 2"», — высказался министр.

Глава ведомства добавил, что дефицит ресурса на рынке говорит о том, что дополнительные маршруты не гарантируют увеличения поставок в регион.

Ранее Кулеба сообщил, что киевские власти окончательно разорвали связи с «русским миром» и не собираются их восстанавливать. По его словам, Украина развивается как европейская страна, поэтому Киев хочет, чтобы «партнеры» из ЕС признали этот факт.