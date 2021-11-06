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Группа PLAZMA: большое эксклюзивное интервью и внезапный успех в Европе, Канаде и США
Общество

Гостями нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станут участники группы PLAZMA Роман Черницын и Максим Постельный.

Специально для шоу «Давай поговорим» группа PLAZMA дала первое за долгие годы большое эксклюзивное интервью. Поводом послужил внезапный успех за рубежом. Летом 2021 года мировой слушатель снова обратил свой взор на группу PLAZMA. В начале 2000-х они уже были популярны не только в нашей стране, но и в Бразилии, Франции и США. Российские исполнители, которые всегда были ориентированы на отечественную аудиторию, но с песнями на английском языке, вдруг снова оказались в топах чартов радиостанций по всему миру. Сегодня песни начала 2000-х и современные хиты группы звучат на радиостанциях в Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Нидерландах, США, Канаде, Таиланде, Новой Зеландии и даже на Ямайке.

К примеру, песня 2021 года под названием Waterfall уже два месяца находится в топ-50 музыкального чарта радиостанции Teerex Radio в Канаде. Начав 31 июля свое восхождение, к началу ноября композиция с 49-го места перебралась на 26-ю позицию. Из репертуара PLAZMA начала 2000-х особенно полюбились мировому слушателю песни, не ставшие хитами в России, при создании которых участники группы ориентировались на собственные музыкальные пристрастия. Речь о композициях Listen to the wind и An ordinary miracle, записанных в 2002 году.

А из современного творчества особенно известны стали Indian summer и Tame your ghosts, выпущенные в 2017-м. Причем последняя упомянутая композиция была выпущена специально к Хеллоуину и звучала в эфире радиостанций Италии, Великобритании, Нидерландов и Канады, а американская Liberty First Radio и вовсе включила трек в регулярную ротацию.

В рамках интервью Роман Черницын и Максим Постельный также расскажут, как пережили пандемию, о становлении группы в 90-х и 2000-х, работе с Дмитрием Маликовым, о том, почему не попали на Евровидение, а также выскажутся об Андрее Малахове и современных масс-медиа.

Большое интервью с группой PLAZMA смотрите 7 ноября на площадке ФАН.

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Все новости / Общество / Группа PLAZMA: большое эксклюзивное интервью и внезапный успех в Европе, Канаде и США
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