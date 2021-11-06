Главу МИД Ливии обвинили в измене за сделку с США

Бенгази, 6 ноября. Министра иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлу Мангуш обвинили в измене за намерение передать США гражданина страны.

На днях глава дипломатического ведомства объявила, что ПНЕ обсуждает с Соединенными Штатами возможность экстрадиции офицера Абу Аджилы Масуда. Последний проходит обвиняемым по делу о взрыве американского авиалайнера над шотландским Локерби и на данный момент находится под стражей в Триполи.

Депутат Палаты представителей Мисбах Дума обратился к министру с резкой критикой. Ее поступок он расценил как предательство.

«Выдача любого ливийского гражданина за границу является изменой и дешевой торговлей», — написал парламентарий на странице в Twitter.

تسليم اي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة . — Musbah Awhida (@MDAwhida) November 5, 2021

Глава МИД в заявлениях для СМИ ранее сообщила, что правительство рассчитывает на хорошие отношения с Белым домом. Вероятно поэтому Триполи готово пойти навстречу Вашингтону, который давно мечтает об экстрадиции Масуда, чтобы осудить его в США.

Ливийская организация по правам человека также обвинила Мангуш в измене стране за обещание передать ливийца иностранному государству. Согласно заявлению ведомства, действия министра являются преступными. Оспаривать их намерены в судебном порядке.

Правозащитники призвали госорганы и гражданское общество начать кампанию против главы МИД. Они опасаются, что за этим поступком могут последовать другие действия, угрожающие национальной безопасности Ливии.

Эксперты охарактеризовали шаг Наджлы Мангуш как сделку, направленную на расположение Соединенных Штатов. Также кабмин рассчитывает на отсрочку выплат компенсации за инцидент.

Теракт на борту самолета Boeing 747 компании Pan American, выполнявшего рейс из Лондона в Нью-Йорк, произошел 21 декабря 1988 года. В результате взрыва погибло 259 пассажиров и 11 человек на земле.

В ответ Вашингтон наложил санкции на североафриканскую страну. Ответственность за инцидент ливийское руководство признало только в 2003 году. Тогда же стороны договорились о выплате компенсаций.

В прошлом месяце ряд депутатов ливийского парламента обвинили главу МИД в намерении перенести проведение выборов, запланированных на 24 декабря.