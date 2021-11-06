Политик Онищенко: Грета Тунберг подрастет и ее выкинут, как использованный предмет

Экоактивистке Грете Тунберг лучше получить какое-нибудь образование, потому что, когда она вырастет, политические силы, которые ее спонсируют, выбросят ее как использованный предмет. Таким мнением поделился в беседе с ФАН вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

В Глазго проходят митинги во главе с известной экоактивисткой. Недавно она со своими сторонниками устроила перформанс, в ходе которого они залили дорогу кровью и забросали лужу мертвой рыбой.

«Я ездил по всем «восьмеркам» («Большая восьмерка» — международный клуб, объединяющий правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. — Прим. ФАН), начиная с 2000 года, когда Владимир Путин стал президентом России. Там тоже такие шоу были», — сообщил политик.

Геннадий Онищенко также поделился предположением, что может стоять за деятельностью Греты Тунберг.

«Все эти акции, безусловно, проплачены. Когда у нас в Петербурге была «восьмерка», к нам тоже приезжали активисты из других стран. Это же визу получить нужно. Прилететь на самолете. Ну кто это оплатит? Конечно, все это оплачено. Интересанты самые разные, начиная с политических партий, заканчивая крупным бизнесом», — пояснил собеседник ФАН.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В завершение он поделился советом для всемирно известной экоактивистки.

«Грета — промежуточный, экзотический лидер. Школьница без образования. Вот она сейчас подрастет, дай бог, чтобы выучилась на кого-то, выбросят ее как использованный предмет и забудут. Таких лидеров было много. Был бы это хотя бы какой-то политический деятель, ученый с мировым именем, еще куда не шло. А это девчонка», — подытожил вице-президент РАО.

Ранее маркетолог Николай Григорьев в беседе с ФАН оценил новость о появлении в одном из университетов Англии первого в мире памятника Грете Тунберг. По его словам, причина такого шага кроется в желании руководства учебного заведения быть в тренде и получать новые гранты.