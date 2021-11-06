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Перуанские зоологи выпустили более 3000 детенышей черепах тарикая в реку Нанай
Общество

Зоологи привезли детенышей черепахи тарикая в специальных коробках в провинцию Сан-Хосе-де-Лупуна и выпустили их в протекающую здесь реку Нанай. Малыши были введены в местном заповеднике в приближенных к диким условиях. Теперь рептилии смогут самостоятельно добывать пищу и размножаться.

У местного населения мясо и яйца черепах тарикая являются повседневной пищей. Их часто подают в ресторанах и кафе и продают на рынках, из-за чего популяция этих животных сильно страдает. Местные власти в сотрудничестве с Национальной службой охраны природных территорий тщательно следят за сохранностью местной флоры и фауны. Заселяя реки и лагуны перуанских джунглей этим видом рептилий, они осуществили давно задуманную инициативу.

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экология животные перу черепахи природа
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