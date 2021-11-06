Японская теннисистка Наоми Осака впервые провела тренировку на корте после перерыва в карьере

Токио, 6 ноября. Японская теннисистка Наоми Осака готовится к возвращению в большой спорт. Она выложила в соцсетях пост, в котором рассказала о своей первой тренировке на корте с момента объявления перерыва.

После крупного поражения в матче третьего круга US Open – 2021 Осака решила взять паузу. Теннисистка проиграла канадской противнице и будущей финалистке турнира Лейле Фернандес со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6. Во время общения с журналистами она не смогла сдержать слез и эмоционально заявила о паузе в карьере.

Осака призналась своим фолловерам в Instagram-аккаунте, что после перерыва немного не в форме. Кроме того, она поблагодарила всех за слова поддержки и веру в нее. В честь этого спортсменка опубликовала серию снимков с корта.

«Немного не в форме, но приятно вернуться. Очень хочу поблагодарить всех за добрые сообщения, я их очень ценю», — прокомментировала снимки Осака.

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