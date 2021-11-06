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В Брянской области пожарные спустили с дерева напуганную кошку

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 13:38
Общество
В Брянской области пожарные спустили с дерева напуганную кошку
petrozavodsk-mo.ru

Брянск, 6 ноября. Сотрудники МЧС при помощи автолестницы сняли забравшуюся на дерево кошку. Животное не пострадало, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Инцидент произошел в поселке Локоть. Кот забрался на дерево и спуститься на землю самостоятельно уже не смог. Испуганное животное вцепилось в ветку и жалобно кричало.

Прохожие сначала пытались сами достать четвероного, а после вызвали пожарных. Прибывшие спасатели оперативно спустили кота с дерева при помощи автолестницы. Животное не пострадало.

В конце сентября после взрыва газа в Ногинске огнеборцы вытащили из бетонного заточения кота, сообщал телеканал «360». Сотрудники МЧС также оказали помощь остальным попавшим в беду домашним питомцам жителей многоквартирного дома.

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