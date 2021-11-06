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Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия и США намерены провести встречу до конца ноября
Политика
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия и США намерены провести встречу до конца ноября
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 6 ноября. Россия и США намерены провести переговоры и обсудить ряд вопросов. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал перспективу встречи России и США. Замминистра иностранных дел РФ уточнил, когда состоятся переговоры.

«Могу подтвердить, что в ближайшие две недели, до конца ноября», — сказал Рябков РИА Новости.

Стороны обсудят визовые вопросы, функционирование посольств и другие раздражители в двусторонних отношениях, добавил замглавы МИД. Встреча пройдет в третьей стране с участием руководителей «соответствующих подразделений» внешнеполитических ведомств России и США, заключил Рябков.

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что консультации российских и американских представителей в рамках диалога по стратегической стабильности являются конструктивными. Дипломат дал такой комментарий на фоне переговоров РФ и США. Госдеп также намерен установить аналогичный контакт с Китаем.

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россия сша рябков
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