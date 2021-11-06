Рынок складов и офисов не пострадал из-за объявленных в России нерабочих дней

Москва, 6 ноября. Рынок коммерческой недвижимости, куда входят складские помещения и офисы, не пострадал во время нерабочей недели, объявленной в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России. Об этом пишет ТАСС.

Ситуация не отразилась на участниках рынка в силу того, что для него не важен трафик. Об этом агентству рассказал управляющий партнер консалтинговой компании Knight Frank Алексей Новиков.

«Падение трафика и его влияние на выручку зависит от сегмента недвижимости: для складской и офисной недвижимости трафик не важен, а для торговой недвижимости он критичен. В складском сегменте нерабочие дни не отразились на рынке, и становится очевидно, что тенденция роста доли e-commerce продолжится. Для офисного сегмента существенных изменений также нет», — отметил эксперт.

Представители консалтинговой компании Cushman & Wakefield также подтвердили, что в офисном сегменте сделки проводятся в обычном режиме. Все переговоры продолжаются и никаких изменений специалисты не заметили, по словам международного партнера, руководителя департамента офисной недвижимости Натальи Никитиной. Она добавила, что ситуация сохранится, если не будет новых ограничений.

При этом российские власти хотят оживить рынок индивидуального жилого строительства (ИЖС). Кабмин представил новую инициативу в рамках программы социально-экономического развития «Мой частный дом», направленную на стимулирование ИЖС.

О развитии благоустройства микрорайонов индивидуальной жилой застройки в регионах РФ читателям рассказало издание «ФедералПресс».