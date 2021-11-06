Артисты МХТ имени Чехова с иронией отреагировали на возвращение Андрея Бурковского

Москва, 6 ноября. Актер Андрей Бурковский объявил о возвращении в состав труппы МХТ имени Чехова спустя несколько недель после своего увольнения. Звезды театра с юмором восприняли эту новость.

Звезда сериала «Звоните ДиКаприо» Андрей Бурковский решил восстановиться на службе МХТ имени А. П. Чехова после неожиданного объявления, в котором артист попрощался с коллегами и сообщил о своем уходе. Вскоре актер опубликовал новый пост в Instagram, обрадовав поклонников и актеров новостью о возвращении, но не объяснил причины. Коллеги звезды иронично высказались о решении Бурковского в комментариях.

«Давно не виделись! Прекрасная новость»; «Быстро ты нагулялся. Ура! Поздравляю!»; «Я сразу поняла, что вы вернетесь… После того, как пришел Константин Хабенский», — писали фолловеры.

Некоторые связали решение Бурковского с назначением актера Константина Хабенского на должность нового худрука театра. Прежде им был Сергей Женовач — подписчики предположили, что он повлиял на увольнение актера.

Марина Зудина также поддержала Бурковского после его возвращения. Артистка объяснила, почему Женовач не смог завоевать ее расположения после своего назначения на должность худрука.