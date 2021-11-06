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Власти Украины договорились о поставках угля из Польши, США и ЮАР

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 13:25
Экономика
Власти Украины договорились о поставках угля из Польши, США и ЮАР
pixabay.com  /  cocozi

Киев, 6 ноября. Украина заключила новые контракты на экспорт угля из Польши, Соединенных Штатов и ЮАР, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

Как отмечал ранее министр, страна отстает от намеченных планов по накоплению сырья для прохождения отопительного сезона. В связи с этим угольная промышленность планирует нарастить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, заверял, что Украина полностью готова к осенне-зимнему периоду в условиях европейского энергокризиса.

Стоимость импортного угля достигает 300 долларов за тонну, добавил Галущенко. Вместе с тем он указал, что в ноябре украинские шахты смогут выработать 1,5 млн тонн сырья.

Председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус ранее сообщил, что РФ якобы спровоцировала блокировку поставок угля на Украину из Казахстана. Российская компания ОАО «РЖД» эту информацию опровергла.

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украина минэнерго поставки угля
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