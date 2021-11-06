Фетисов объяснил необходимость резкого повышения штрафов за выброс мусора из машин

Общество, которое не задумывается об экологии, нужно наказывать рублем. А «драконовские» штрафы за выброс мусора из машин сделают людей осознаннее. В этом уверен знаменитый хоккеист и первый заместитель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. В беседе с ФАН он сообщил, что поддержит законопроект по увеличению размера наказания, где, в частности, выкинутый из окна авто окурок может обойтись водителю в 10–15 тысяч рублей.

«Конечно, пришло уже время принимать радикальные решения… Мусор, который у нас появился, те же окурки, его не инопланетяне нам принесли. Очень внимательно нужно к этому с точки зрения контроля и наказания подходить. Серьезный масштабный проект, который требует осознанного отношения людей. Мы играем с самым главным. Самым главным в нашей жизни являются вода, воздух и продукты питания, которые мы потребляем», — отметил депутат.

Белорусская ярмарка / Иван Солодов

Планируется, что нарушителей будут ловить камеры. Они помогут инспекторам экологического надзора контролировать одновременно множество территорий. Но именно этот момент пока у Фетисова вызывает вопросы.

«Единственное, мне пока непонятно, как контролировать весь этот процесс. Пока точно не знаю, дадут ли камеры какой-то эффект. Но в любом случае я за то, чтобы люди думали, что они делают в экологическом плане. И какой-то слоган нужно будет придумать острый и точный. Буду закон поддерживать и все делать для того, чтобы наконец-то осознали, что пришло время бережно относиться к тому, что буквально на наших глазах уничтожается», — подвел итог беседы Фетисов.

Напомним, инициативу по увеличению штрафов за выброс мусора из автомобилей в неотлаженных местах в парламент страны внесли Мосгордума и Мособлдума. Правительство России в целом поддержало законопроект.

Что касается замечаний, то в кабмине, в частности, указали на использование в документе терминов, которых нет в законодательстве РФ («объект накопления отходов» и «иные специально отведенные места»), и рекомендовали привести эту часть законопроекта в соответствие с положениями закона «Об охране окружающей среды», где перечислены места, запрещенные для выброса отходов.

Также сейчас в России разрабатывается законопроект, который позволит проводить фотофиксацию нарушений. В результате нарушители будут получать штрафы удаленно, например, через портал «Госуслуг».