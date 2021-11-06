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Die Welt: между Польшей и Евросоюзом уже нет диалога
Политика
Die Welt: между Польшей и Евросоюзом уже нет диалога
pixabay.com

Берлин, 6 ноября. Ссора между Евросоюзом и Польшей вылилась во взаимную критику и отсутствие диалога. Об этом написал журналист Дирк Шумер в статье для Die Welt.

Эксперт прокомментировал судебный спор между ЕС и Польшей. По словам Шумера, речь идет не только о ценностях, но и о власти, а также о политических вопросах. Журналист уверен, что между Варшавой и Брюсселем уже нет диалога.

Евросоюзу стоит пересмотреть свою политику, констатировал автор Die Welt. Ссоры только навредят объединению, добавил Шумер.

«Варшава не собирается уступать Брюсселю», — подчеркнул журналист.

Конституционный суд Польши ранее закрепил верховенство национального права над европейским. Между Брюсселем и Варшавой разгорелся скандал на фоне сложившейся ситуации. ЕС в ответ решил сократить финансирование Польши.

Депутат Госдумы РФ и политолог Анатолий Вассерман ранее предупредил Варшаву о надвигающихся проблемах. По мнению политика, решение КС Польши о верховенстве национального права над европейским обернется тяжелыми последствиями.

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