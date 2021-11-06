Российские банки зафиксировали сокращение клиентопотока в ноябрьские выходные

Москва, 6 ноября. Отечественные кредитные организации сохранили будничный график в нерабочие дни. Несмотря на это, оффлайн-поток клиентов банков упал на 10%–40%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов финансовых организаций.

Центральный банк Российской Федерации порекомендовал банкам самостоятельно выбирать режим работы. Объявленные ранее нерабочие дни сократили число посетителей, но также и стимулировали их перейти на удаленное обслуживание. Ситуацию прокомментировал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Введенные ограничения — не жесткие, и у населения есть возможность свободно передвигаться. Снижение на 10–15%, даже на 20% — не существенно для банков. К тому же граждане активно пользуются открытием продуктов дистанционно» — рассуждает он.

Российские кредитные организации начали вкладывать больше средств в рекламу своих продуктов. Такая тенденция стала наблюдаться на рынке после начала пандемии коронавируса. Организации используют все более агрессивное продвижение в конкуренции за клиентов.