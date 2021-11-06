NI: готовность России экспортировать С-500 заставляет выстраиваться в очередь целые страны

Вашингтон, 6 ноября. Намерения России экспортировать новейшие зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» заставили другие страны выстраиваться в очередь, чтобы приобрести эти системы, заявил американский военный эксперт Питер Сучиу.

В публикации для The National Interest, которую приводит «ПолитРоссия», аналитик признал, что возможности и параметры С-500 легко объясняют интерес к данному вооружению. Созданный для замены устаревших А-135 «Прометей» может поражать цели на расстоянии до 600 километров. Он способен справляться со стелс-авиацией, гиперзвуковыми ракетами и даже космическими объектами на низкой околоземной орбите.

Пресс-служба ЗВО /

В этой связи планы России на экспорт «Прометеев» заставили Сучиу с опаской смотреть на Китай. Дело в том, что именно КНР наряду с некоторыми бывшими советскими республиками может оказаться в числе первых покупателей С-500.

«Вполне логично, что Китай заинтересован в такой платформе», — считает автор публикации.

Он обратил внимание на ситуацию в Южно-Китайском море. В последнее время США регулярно проводят здесь показательные маневры с целью оказать давление на Пекин. «Прометеи» же станут для китайских военных серьезным козырем в противостоянии с американцами.

Ранее аналитики NI также пришли к выводу, что С-500 могут стать непреодолимой преградой для стратегической авиации ВВС США. Даже перспективный бомбардировщик B-21 Raider не сможет обойти такие системы.