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Читатели болгарской газеты «Факты» раскритиковали выпады Украины против Крыма
Политика
Читатели болгарской газеты «Факты» раскритиковали выпады Украины против Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цибулько

София, 6 ноября. Киевские власти живут в воображаемом мире, продолжая мечтать о «возвращении» Крыма. Так читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали протесты Украины из-за визита президента РФ Владимира Путина на полуостров в День народного единства.

Поведение официального Киева в отношении российского полуострова вызвало бурную реакцию у жителей Болгарии. Они раскритиковали украинские власти, который продолжают совершать выпады против Крыма.

«Этo вce рaвнo, чтo спрашивать у coceдa рaзрeшeния пoйти к себе дoмoй! Кaкиe же дураки сидят в Киеве, нeужeли oни нe пoнимaют, чтo Крым навсегда ocтaнeтcя их зaвeтнoй мeчтoй», — написал пользователь с ником Братчет.

Читатели болгарской газеты «Факты» раскритиковали выпады Украины против Крыма
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По мнению другого комментатора, украинцы становятся все более раздражающим фактором для Европы. Киев доиграется до того, что страна окажется разделенной, отметил он.

«Эта страна живет в своей цирковой реальности, в которой воображает, что Путин попросит у них разрешения посетить Крым», — резюмировали болгары.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в 2014 году референдума. Большинство местных жителей проголосовало за включение полуострова в состав РФ.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет заявил, что Москва ждет от Минска признания российского статуса полуострова. Это поспособствует укреплению отношений между РФ и Белоруссией, отметил он.

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